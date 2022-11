Finálový reparát složen. Ram se Salisburym vyhráli čtyřhru na Turnaji mistrů

Rajeev Ram a Joe Salisbury odehráli čtvrtou společnou sezonu a opět ji zakončili startem na Turnaji mistrů. Na něm své výsledky každým rokem o stupínek vylepšují a po vyřazení ve skupině, semifinále a finálové porážce letos dokráčeli až na samotný vrchol.



Přestože v přípravě na vyvrcholení sezony prohráli dva ze tří zápasů, na akci pro osm nejlepších deblových párů současnosti nenašli v pěti duelech přemožitele.



Ve finále druhý nasazený americko-britský tandem porazil bez ztráty servisu 7-6 6-4 Chorvaty Nikolu Mektiče s Matem Pavičem, které včetně loňského semifinále v Turíně porazili potřetí v řadě a vzájemnou bilanci snížili na 3-4.



"Dnes to byl asi jeden z našich nejlepších zápasů. Můžeme být pyšní na to, co jsme tu tento týden dokázali. Prošli jsme si těžkými situacemi, ale neustále jsme drželi při sobě. Jsem moc šťastný a vůbec nemohu uvěřit tomu, že jsme to dokázali," řadoval se Salisbury.



"Nevím, co říct. Joe dnes hrál jako z jiného světa. Ale právě proto je jedním z nejlepších. To nejlepší si šetří na nejdůležitější okamžiky. Jsem na náš tým hrdý," doplnil Ram.



Ram se Salisburym jako neporažení šampioni získali šek na 930.300 dolarů, což je nejvyšší odměna v historii deblových turnajů.

Ram se Salisburym získali 9. společný titul, tři z nich slavili na grandslamech. Loni ovládli Australian Open a US Open, na kterém letos jako teprve druhý pár v historii triumf obhájili.



30letý Salisbury se stal vůbec prvním britským vítězem Turnaje mistrů ve čtyřhře a získal celkově 12. deblový titul.



"Moc jsem o tom nepřemýšlel. Je hezké něčeho takového dosáhnout a být prvním britským vítězem, ale je to hlavně o nás dvou. O celém týmu, který nás podporuje. Je za vším obrovské týmové úsilí," uvedl Salisbury.



38letý Ram si finále ATP Finals zahrál potřetí v kariéře (v roce 2016 neuspěl po boku Jihoafričana Ravena Klaasena), stal se 18. americkým šampionem a zařadil se mezi jména jako Stan Smith, Arthur Ashe, John McEnroe, Peter Fleming, Bob Bryan či Mike Bryan.



"Je to skvělé dostat své jméno mezi takové legendy. Je to pro mě velká čest," řekl Ram, jenž zaznamenal celkově 26. titul.



Vítězové loňského Wimbledonu či olympiády Mektič s Pavičem odehráli druhou společnou sezonu a opět ji zakončili porážkou na Turnaji mistrů s Ramem a Salisburym. Pavič si finále ATP Finals zahrál poprvé, Mektič předloni triumfoval společně s Wesleym Koolhofem.