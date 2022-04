Forejtek věří, že se po protrápených letech zvedá

S juniorskou kategorií se tenista Jonáš Forejtek loučil jako světová jednička a grandslamový vítěz US Open. V úspěšném roce 2019 prožil vydařenou premiéru v Davisově poháru a zatrénoval si se Švýcarem Rogerem Federerem. Raketový vzestup mezi muže se ale nekonal, dva roky se spíše trápil a nyní doufá, že už to bude jenom lepší.

Ještě předloni v listopadu se blýskl na turnaji ATP v Sofii výhrou nad bývalým vítězem US Open Marinem Čiličem z Chorvatska. Od té doby se ale na elitní okruh neprodral. Neúspěšně se pokoušel loni projít kvalifikací v Hamburku, jinak hraje challengery a akce ITF.

"Ani utkání s Čiličem nebylo nejlepší, už mi tam začínalo období, v kterém jsem nehrál dobře. Protrápil jsem se druhou půlkou roku 2020 i loňským rokem, což bylo těžké. Teď to je lepší, konečně se to trochu zlepšuje," řekl Forejtek ČTK po prohře s Rakušanem Sebastianem Ofnerem ve čtvrtfinále challengeru TK Sparta Prague Open na antuce ve Stromovce, kde předtím vyřadil nasazenou jedničku Němce Daniela Altmaiera. "Je to asi lepší než průměrný výsledek, začátek roku je to docela slušný," hodnotil jednadvacetiletý tenista.

Nyní pojede na challenger do Ostravy a poté se vrátí do Prahy na další akci stejné kategorie na Štvanici. "Chtěl bych nějaký challenger vyhrát, ale soustředím se postupně," řekl Forejtek, který se v letošní sezoně dostal z kvalifikace do semifinále challengeru v Lille.

V žebříčku se po turnaji na Spartě posune na životní maximum - 271. místo světového žebříčku. Jeho parťák z vítězného páru z juniorské čtyřhry ve Wimbledonu Jiří Lehečka se už ale usazuje ve světové stovce a měl by se dostat na 88. místo. "Povedlo se mu to hodně dobře. Hraje fakt dobře, co jsem viděl. Je o hodně napřed a je to motivace, že to jde a abych ho dohnal," uvedl Forejtek.

Poznává, jak náročný je přechod z juniorů mezi muže. "Je to o hlavě, jak se zvládají situace, a o sebevědomí proti lepším hráčům. Doufám, že jsem nasbíral zkušenosti a bude to jenom lepší," zopakoval Forejtek, kterého od této sezony trénuje Robin Vik. "Zlepšujeme moje silné stránky, forhend a servis. A snažím se pořád bojovat, protože ti nejlepší jsou hodně zakouslí."

Jeho cílem je dál stoupat žebříčkem, aby měl šanci hrát kvalitnější turnaje. Zkusí se dostat do kvalifikací Wimbledonu či US Open, kde slavil úspěchy jako junior. "A odrazit se někam výš, ale hlavně musím bojovat zápas od zápasu," prohlásil Forejtek.