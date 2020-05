Forget: Stále věřím, že na podzim se v Paříži hrát bude

"V tuto chvíli jde vše správným směrem. My teď nevíme, co se stane za měsíc nebo dva, ale přizpůsobíme se tomu, co řekne vláda. Měli bychom být ambiciózní a optimističtí. Stále doufáme, že se Roland Garros uskuteční za příznivých okolností," řekl s nadějí Forget.

Podle francouzského premiéra Edouarda Philippa se do konce září nesmí v zemi konat žádné velké sportovní akce.

Hlavní soutěž French Open měla původně odstartovat dnes. Pořadatelé odložili konání turnaje nejprve na 20. září, ale po jednáních s ITF, ATP a WTA se zřejmě termín akce upraví 27. září do 11. října.

"Velmi úzce spolupracujeme s ATP, WTA a ITF, abychom mohli oznámit komplexní program sezony do konce roku. Pořád je ve vzduchu spousta otazníků," uvedl Forget.

French Open by se mělo konat bez diváků a organizátoři by spoléhali na zisky z televizních práv. Pokud dojde k úpravě termínu, začalo by se dva týdny po skončení US Open.

"New York je aktuálně více postiženější město než celá Francie. Řeší tam organizační problémy a kolem poloviny června mají oznámit, jak to s US Open bude vypadat," dodal Forget.