French Open bez diváků? Hráli by všichni včetně hvězd, myslí si Barrere

Varianta pořádat turnaje bez diváků, obzvláště grandslamy, se nelíbí největším hvězdám. Pokud nebudou moci na stadiony diváci, pak by například Roger Federer, Petra Kvitová nebo Barbora Strýcová byli raději pro prodloužení momentální pauzy. Francouzský tenista Gregoire Barrere má však jiný názor. Podle něj se i bez diváků jeho domácího grandslamu zúčastní všichni hráči včetně těch největších hvězd a je to pořád lepší, než nehrát vůbec.

Kvůli pandemii koronaviru hrozí, že se letošní French Open neuskuteční. Pořadatelé sice svůj grandslam přesunuli na přelom září a října, nicméně stále není jisté, zda se ještě letos bude hrát na mezinárodní úrovni. Momentálně je sezona přerušená do konce července.

Pařížský grandslam by se mohl odehrát i bez diváků, což by domácímu Barreremu nevadilo. "Bylo by to lepší než nic. Pomohlo by to ekonomice, federaci i hráčům, kteří jsou teď bez výdělků."

Podle něj je jasné, že by se i přes kritiku kvůli prázdným tribunám, zúčastnili všichni. "Přijeli bychom všichni, od Rafy (Nadala) až po 250. hráče, který se vejde do kvalifikace," uvedl Barrere, který v hlavní soutěži domácího grandslamu debutoval před čtyřmi lety a aktuálně mu v žebříčku ATP patří 95. místo.