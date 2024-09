Fritz a Tiafoe obstarají první americké semifinále po 19 letech, Sinner se o finále utká s kamarádem

Poprvé od US Open 2005 se uskuteční ryze americké semifinále ve dvouhře mužů na grandslamových podnicích. O premiérové finále na majorech budou usilovat Taylor Fritz (26) a Frances Tiafoe (26) a vítěz se stane prvním domácím finalistou US Open od roku 2006. Ještě předtím se utkají úřadující šampion Australian Open a světová jednička Jannik Sinner (23) se svým kamarádem a debutantem v semifinále grandslamů Jackem Draperem (22).

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 6. 9.

Semifinále mužů

Sinner (1-It.) - Draper (25-Brit.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ)

Fritz (12-USA) - Tiafoe (20-USA) | Arthur Ashe Stadium (sobota 01:00 SELČ)

Sinner – Draper | 21:00 SELČ

V posledních letech jsme byli už několikrát svědky toho, že se na grandslamech označilo semifinále za předčasné finále. Na probíhajícím US Open by to klidně mohlo být už čtvrtfinále, ve kterém Jannik Sinner porazil ve čtyřech setech bývalého šampiona a loňského finalistu Daniila Medveděva. Už při nástupu na kurt byli tito dva posledními přeživšími z TOP 10 žebříčku a mnozí hovořili o tom, že vítěz tohoto souboje zvedne v neděli nad hlavu trofej pro šampiona.

Aktuální lídr žebříčku je na US Open pod obrovským tlakem, jelikož je největším favoritem a také došlo krátce před startem turnaje k odtajnění informace o jeho dvou pozitivních dopingových testech z března. Úřadující šampion Australian Open ovšem ukazuje v New Yorku svou silnou psychickou odolnost a po cestě do semifinále ztratil pouhé dva sety, jeden s Medveděvem ve čtvrtfinále a druhý s Mackenziem McDonaldem v úvodním duelu.

Jeho rival Carlos Alcaraz sice vyhrál poslední dva grandslamové turnaje a je úspěšnější, nicméně 23letý Ital se na něj v poslední době celkem dotahuje. Před pár týdny získal v Cincinnati svůj třetí titul z akcí Masters a ve Flushing Meadows se stal teprve čtvrtým aktivním tenistou po Novakovi Djokovičovi, Rafaelovi Nadalovi a Marinovi Čiličovi (všem je minimálně 35 let), který zaznamenal na všech čtyřech majorech alespoň jednu semifinálovou účast.

Po skončení loňského US Open nastartoval stále trvající životní období a už několikrát přepsal historii italského tenisu. Další úspěch zaregistroval teď na US Open, kde se stal od zavedení žebříčku v roce 1973 prvním Italem, jenž dokázal v rámci jedné sezony postoupit na třech grandslamech do semifinále. Po vypadnutích Alcaraze a Djokoviče a skalpu Medveděva ve čtvrtfinále to vypadá, že cesta k titulu bude pouhou formalitou. Obzvláště po letošním Australian Open, kde se musel vypořádat s Djokovičem v semifinále a Medveděvem ve finále.

Pokud nebude zdravotně limitován, měl by zvládnout semifinále s Draperem i finále s Taylorem Fritzem, nebo Francesem Tiafoem. V případě triumfu v New Yorku se stane čtvrtým tenistou v open éře (Mats Wilander, Roger Federer a Djokovič), který v jedné sezoně ovládne oba hardové grandslamy Australian Open a US Open. Tento úspěch by si jistě zasloužil, protože od začátku loňského roku posbíral nejvíce skalpů TOP 10 na betonech (20), druhý v pořadí je Medveděv (13).

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf)

Bilance: 53:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 28:2

Bilance proti hráčům TOP 30: 26:5 (kariérní 82:46)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 1:2)

Bilance v semifinále: 5:3 (kariérní 19:11)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Sinner – US Open

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Montreal (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: McDonald (2:6, 6:2, 6:1, 6:2), Michelsen (6:4, 6:0, 6:2), O'Connell (6:1, 6:4, 6:2), (14) Paul (7:6, 7:6, 6:1), (5) Medveděv (6:2, 1:6, 6:1, 6:4)

Jack Draper nejlepším možným způsobem využil příznivého losu na letošním US Open. V úvodních čtyřech zápasech byl favoritem a ve čtvrtfinále potkal světovou desítku Alexe de Minaura, který hrál první turnaj po zranění. Dvaadvacetiletý Brit neztratil v ani jednom z pěti utkání set a dohromady prohrál pouhých 36 gamů. Po cestě do semifinále US Open ztratil menší počet her pouze Novak Djokovič, a to ve třech případech.

Pro talentovaného mladíka, jenž dosáhl v tomto týdnu na své první grandslamové čtvrtfinále a zároveň semifinále, se jedná o obrovský úspěch. Suverénní postup do semifinále US Open však neznamená automatickou šanci na titul, ba naopak. Posledních šest hráčů, kteří prošli bez ztráty setu do semifinále newyorského majoru, na triumf nedosáhlo a mnoho z nich skončilo právě v semifinálové fázi. To zahrnuje Daniila Medveděva (2020), Pabla Carreňa (2017), Gaëla Monfilse (2016), Rogera Federera (2015), Djokoviče (2012) a Rafaela Nadala (2011).

Pokud se Draper mezi ně zařadí, tak se rozhodně nebude jednat o žádný neúspěch, protože už postupem do semifinále předčil veškerá očekávání. Navíc je prvním britským semifinalistou US Open od triumfu Andyho Murrayho v roce 2012 a účast mezi nejlepším kvartetem mu zajistila debut v TOP 20 žebříčku.

Jeho tažení do semifinále letošního US Open trochu připomíná historickou jízdu krajanky Emmy Raducanuové v ročníku 2021. Raducanuová tehdy startovala na tomto turnaji poprvé v kariéře a včetně kvalifikace vyhrála všech 10 zápasů bez ztráty setu. Zopakování takového úspěchu bude pro britské zástupce bez ohledu na nutnost hrát kvalifikaci velmi těžké, obzvláště v mužském tenise. A vzhledem k tomu, že Draper v semifinále vyzve světovou jedničku Sinnera, tak se jeví něco takového pro letošní edici US Open jako nereálné.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (triumf); Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)

Bilance: 30:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:4 (kariérní 4:11)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Draper – US Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Zhizhen Zhang (6:3, 6:0, 4:0 skreč), Díaz Acosta (6:4, 6:2, 6:2), Van De Zandschulp (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:3, 6:1, 6:2), (10) De Minaur (6:3, 7:5, 6:2)

Vzájemná bilance: Draper vede 1:0, na trávě v Queen's Clubu 2021 zvítězil ve dvou tie-breacích. V letošní sezoně dokázali Sinnera porazit pouze čtyři tenisté a dá se říct, že Ital měl pokaždé nějaký zdravotní problém. Aktuální lídr žebříčku ale vypadá v New Yorku stoprocentně fit a Draper není typem hráče, který by ho dokázal dostat do dlouhých výměn, v nichž by ho mohl vyčerpat. Brit naopak sám celou kariéru bojuje se slabší fyzickou kondicí.

Vzhledem ke všemu zmíněnému to nevypadá, že by Draper mohl v tuto chvíli odhalit nějakou slabinu v Sinnerově hře. Bude zajímavé sledovat, s jakou taktikou britský outsider do utkání se svým kamarádem a obrovským favoritem Sinnerem nastoupí a zda vůbec dokáže být konkurenceschopný. Toto grandslamové semifinále by totiž klidně mohlo být jednoznačnou záležitostí.

Fritz – Tiafoe | sobota 01:00 SELČ

Po úpadku Johna Isnera, který začal okolo sezony 2019, na tom nebyl mužský americký tenis vůbec dobře a skoro tři roky neměl žádného hráče v TOP 10 žebříčku ATP. Toto dlouhé čekání ukončil až Taylor Fritz a nyní mají Spojené státy, 32násobný šampion Davis Cupu, hned pětinásobné zastoupení v TOP 20. Dva z těchto pěti členů nejlepší dvacítky si to rozdají o postup do nedělního finále letošního ročníku US Open a vítěz se stane prvním grandslamovým finalistou figurujícím mimo TOP 10 pořadí od Novaka Djokoviče ve Wimbledonu 2018.

Pro americký tenis je letošní ročník US Open obrovským úspěchem, jelikož má jistého prvního grandslamového finalistu od Andyho Roddicka ve Wimbledonu 2009 a konkrétně na US Open bude hrát Američan finále poprvé od Roddicka v roce 2006. Ryze americké semifinále na grandslamech se uskuteční poprvé od US Open 2005, kdy žebříčkově výše postavený Andre Agassi zdolal v pěti setech outsidera Robbyho Ginepriho a ve finále podlehl Rogerovi Federerovi.

Američtí fanoušci jistě doufají, že začíná pro jejich zemi mnohem lepší období. Historicky jsou Spojené státy na domácím US Open velmi úspěšné, ovšem v posledních dekádách se zástupcům mužského amerického tenisu dařilo spíše jen na domácích turnajích ATP. Zatímco v letech 1980-89 se odehrálo 23 ryze amerických semifinále na grandslamech a v sezonách 1990-99 celkem čtrnáct, v úvodní dekádě tohoto století jen dvě a v té následující ani jedno.

MEN'S SEMI-FINALS at US Open



Sinner Draper

Fritz Tiafoe



What headline for the final? pic.twitter.com/xgUdT0QYoW — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 5, 2024

Taylor Fritz prohrál v prvním kole juniorského US Open 2013 s Alexanderem Zverevem a německému protivníkovi mohl porážku oplatit ve čtvrtfinále letošního ročníku dospělého US Open. Šestadvacetiletý Američan předvedl velmi solidní výkon a zvítězil ve čtyřech setech. Jedná se o jeho už čtvrtý letošní skalp TOP 10 na grandslamech, před začátkem aktuální sezony měl s takto vysoko postavenými soupeři bilanci 0:11 na majorech.

Navíc se mu poprvé podařilo překonat čtvrtfinálovou bariéru na podnicích velké čtyřky, ačkoli od začátku roku 2022 pravidelně postupuje do závěrečných kol grandslamů. Všechna čtyři předchozí čtvrtfinále však prohrál, konkrétně s Rafaelem Nadalem ve Wimbledonu 2022, Novakem Djokovičem na US Open 2023 a Australian Open 2024 a outsiderem Lorenzem Musettim v pěti setech letos ve Wimbledonu.

V posledních letech v soubojích s krajany exceloval, třeba loni s nimi vyhrál 12 ze 14 střetnutí. V letošním roce se mu však naopak v derby moc nedaří (bilance 3:3). Navíc prohrál poslední tři takové duely a ve dvou případech s výraznými outsidery Alexem Michelsenem v Ženevě a Brandonem Nakashimou na nedávném Masters v Cincinnati.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (triumf)

Bilance: 43:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:7

Bilance proti hráčům TOP 20: 11:8 (kariérní 46:59)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 14:16)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Fritz – US Open

Kariérní bilance: 15:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Ugo Carabelli (7:5, 6:1, 6:2), Berrettini (6:3, 7:6, 6:1), Comesaňa (6:3, 6:4, 6:2), (8) Ruud (3:6, 6:4, 6:3, 6:2), (4) Zverev (7:6, 3:6, 6:4, 7:6)

Frances Tiafoe byl ještě před měsícem v krizi a vypadalo to, že ho po skončení US Open čeká výrazný propad žebříčkem. Bývalý 10. hráč světa se ovšem dokázal včas vrátit do formy, a dokonce na domácím majoru o jedno kolo předčil loňské čtvrtfinále. Teď má naopak jistotu, že se po turnaji udrží v TOP 20 hodnocení.

Po skončení loňského US Open se začal ohromně trápit, nicméně během přípravy na letošní ročník přišel návrat formy i sebevědomí. Nyní ho čeká druhé semifinále na grandslamech, v tom jediném předchozím předloni na US Open padl v pěti setech s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem.

Proti Fritzovi by mohl mít menší výhodu, jelikož je na US Open úspěšnější a také si vedl lépe na letošních generálkách. V přípravě odehrál dva semifinálové duely, na pětistovce ve Washingtonu nestačil na pozdějšího vítěze turnaje Sebastiana Kordu a v Cincinnati si zajistil po skalpu Holgera Runeho své premiérové finále na podnicích Masters.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Houston (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)

Bilance: 29:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 20:10

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:5 (kariérní 27:61)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 2:2 (kariérní 9:7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tiafoe – US Open

Kariérní bilance: 22:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (semifinále), Montreal (1. kolo), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:4, 6:3, 4:6, 7:5), Ševčenko (6:4, 6:1, 1:0 skreč), (13) Shelton (4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3), (28) Popyrin (6:4, 7:6, 2:6, 6:3), (9) Dimitrov (6:3, 6:7, 6:3, 4:1 skreč)

Vzájemná bilance: Fritz vede 6:1. Fritz je spolehlivějším a stabilnějším hráčem než Tiafoe, což potvrzuje i vzájemná bilance, v níž vyhrál posledních šest soubojů. Navíc po cestě do semifinále dominoval proti členům TOP 10 Casperovi Ruudovi i Alexanderovi Zverevovi a zaslouží si v americkém semifinále roli favorita.

Tiafoe však nepotřebuje mít stabilně svou nejlepší formu, aby se na těch největších akcích prosadil. Pro něj je velmi důležitá hlavně motivace, která mu obzvláště na domácích velkých turnajích nechybí. Dá se říct, že jeho nejlepší možná výkonnost je o něco výše než ta Fritzova. Proti favorizovanému krajanovi tedy nebude bez šance a v případě velmi těsného průběhu by mohl mít v klíčových momentech mírně navrch.

Páteční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. L. Kičenoková/Ostapenková (7-Ukr./Lot.) - Mladenovicová/S. Zhang (Fr./Čína)

2. Sinner (1-It.) - Draper (25-Brit.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

3. Fritz (12-USA) - Tiafoe (20-USA) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ

Kompletní program | Přehled mužského turnaje