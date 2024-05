Fruhvirtová a Vondroušová si mohou zajistit vzájemný duel, představí se také Nosková a Macháč

V rámci čtvrtečního programu letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia půjde do akce kvarteto českých zástupců. Brenda Fruhvirtová bude proti Soraně Cirsteaové bojovat o první vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a také případný vzájemný duel s Markétou Vondroušovou, která se utká s Anou Bogdanovou. Hned na úvod programu nastoupí Linda Nosková proti domácí outsiderce Lucrezii Stefaniniové a v akci bude také Tomáš Macháč proti domácímu Matteovi Arnaldimu.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 9. 5.

Češi v akci

Nosková (29-ČR) - Stefaniniová (It.) | Center Court (11:00 SELČ)

Macháč (ČR) - Arnaldi (It.) | Center Court (14:30 SELČ)

B. Fruhvirtová (ČR) - Cirsteaová (28-Rum.) | Court 3 (15:30 SELČ)

Vondroušová (6-ČR) - Bogdanová (Rum.) | Pietrangeli (16:30 SELČ)

Nosková a Macháč na centru

Čtvrteční program na centrálním dvorci zahájí Linda Nosková. Po volném losu v prvním kole narazí na domácí divokou kartu Lucreziu Stefaniniovou a bude jasnou favoritkou. Měla by tak vylepšit své maximum v italské metropoli, loňský debut zakončila ve druhém kole. Hráčky se potkávají poprvé.

Na největším kurtu bude hrát o pár hodin později také Tomáš Macháč, který je poslední českou nadějí ve dvouhře mužů. Svůj debut v hlavní soutěži Internazionali BNL d'Italia odstartuje soubojem s domácím Matteem Arnaldim. Itala deklasoval loni v Dubaji a set mu nepovolil ani před pár týdny na Masters v Miami.

Fruhvirtová a Vondroušová o vzájemný souboj

Brenda Fruhvirtová vyhrála při debutu v Římě už tři zápasy. Sedmnáctiletá kvalifikantka se nyní pokusí dosáhnout na svůj nejcennější skalp a také premiérovou vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. A to proti Soraně Cirsteaové. Rumunka uhrála při premiéře v tomto dějišti osmifinále (2012), ale od té doby tady nebyla dál než ve druhém kole.

Mladší z talentovaných sester by mohla ve třetím kole vyzvat krajanku Markétu Vondroušovou. Úřadující wimbledonská šampionka do turnaje teprve vstoupí a také ona bude mít rumunskou protivnici, Anu Bogdanovou. Česká jednička se v minulosti ve Foro Italicu představila čtyřikrát a tři ze čtyř startů přetavila v postup alespoň do osmifinále.

Více informací k vybraným zápasům

Nosková (29-ČR) - Stefaniniová (It.)

Macháč (ČR) - Arnaldi (It.)

B. Fruhvirtová (ČR) - Cirsteaová (28-Rum.)

Vondroušová (6-ČR) - Bogdanová (Rum.)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Čtvrteční program

CENTER COURT (od 11:00 SELČ)

1. Nosková (29-ČR) - Stefaniniová (It.)

2. Bergs (Belg.) - Nadal (Šp.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Macháč (ČR) - Arnaldi (It.)

4. Šwiateková (1-Pol.) - Peraová (USA) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Lajovič (Srb.) - Sonego (It.) / nejdříve ve 20:30 SELČ



GRAND STAND ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Köpfer (Něm.) - Vavassori (It.)

2. Zarazúaová (Mex.) - Cocciarettová (It.) 5:2 / dohrávka / nejdříve ve 12:00 SELČ

3. Ósakaová (Jap.) - Kosťuková (19-Ukr.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

4. Gauffová (3-USA) - Frechová (Pol.)

5. Evans (Brit.) - Fognini (It.)

6. Altmaier (Něm.) - Nardi (It.)



PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)

1. Seyboth Wild (Braz.) - Barrére (Fr.)

2. Rinderknech (Fr.) - Passaro (It.) 7:6 (7:3), 5:6 / dohrávka / nejdříve ve 12:00 SELČ

3. Gigante (It.) - Zeppieri (It.)

4. Draper (Brit.) - Čorič (Chorv.)

5. Vondroušová (6-ČR) - Bogdanová (Rum.)



COURT 3 (od 11:00 SELČ)

1. Di Sarraová (It.) - Gračovová (Fr.)

2. Potapovová (-) - Xiyu Wang (Čína)

3. Yafan Wang (Čína) - Volynetsová (USA)

4. B. Fruhvirtová (ČR) - Cirsteaová (28-Rum.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje