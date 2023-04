Fruhvirtová se znovu trápila na podání. V Charlestonu končí ve 2. kole na Dolehideové

Linda Fruhvirtová před dvěma lety v Charlestonu debutovala na okruhu WTA a na turnaji kategorie WTA 250 došla do čtvrtfinále. Loni už startovala na podniku kategorie WTA 500 a vypadla ve druhém kole s pozdější šampionkou Belindou Bencicovou.



Také letos začala na netradiční zelenošedé antuce v Severní Karolíně vítězstvím, když navzdory šesti ztraceným servisům zdolala ve třech setech 31. hráčku světa Jil Teichmannovou ze Švýcarska.



Ale zatímco v prvním kole zaskočila papírovou favoritku, ve druhém 17letá Češka neuspěla proti žebříčkově výrazně hůře postavené soupeřce. S domácí 172. hráčkou světa Caroline Dolehideovou přišla dokonce osmkrát o podání a prohrála 2-6 7-5 3-6. Zápas ukončila 11. dvojchybou.



Po sérii tří turnajů ve Spojených státech amerických se svěřenkyně Svena Groenevalda vrátí do Evropy. Na konci dubna by se měla představit na podniku WTA 1000 v Madridu.



24letá Dolehideová si o své největší, první antukové a celkově třetí čtvrtfinále na okruhu WTA, kterým by vyrovnala své maximum z Québecu 2017 a Monterrey 2023, zahraje proti loňské finalistce a letos nasazené dvojce Ons Džabúrové (h2h 0-1). Proti světové pětce bude usilovat o premiérový skalp hráčky Top 20.



Domácí Madison Keysová smetla 6-1 6-2 Hailey Baptisteovou a po druhé dvousetové výhře nad krajankou postoupila do osmifinále. V něm se americká šampionka z roku 2019 střetne s Polkou Magdou Linetteovou, nebo Varvarou Gračovovou.



Paula Badosaová zdolala 7-5 7-6 Kanaďanku Leylah Fernandezovou a ani ve třetím vzájemném střetnutí s ní neztratila set. O čtvrtfinále si španělská tenistka zahraje s 19letou Dianou Shnaiderovou (h2h 0-0)





• WTA 500 CHARLESTON •

USA / Jižní Karolína, antuka, 780.637 dolarů

středeční výsledky (05. 04. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Dolehideová (USA) - L. Fruhvirtová (ČR) 6-2 5-7 6-3 Kasatkinová (3-Rus.) - Brengleová (USA) 6-2 6-1 Šnajderová (Rus.) - Kuděrmětovová (5-Rus.) 6-4 6-3 Alexandrovová (7-Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6-1 6-3 Keysová (9-USA) - Baptisteová (USA) 6-1 6-2 Badosaová (12-Šp.) - Fernandezová (Kan.) 7-5 7-6(6) Grabherová (Rak.) - Vickeryová (USA) 6-1 6-2 Peraová (USA) - Bucsaová (Šp.) 6-3 6-4