Fruhvirtová v Thajsku končí ve druhém kole, obhájkyni titulu Lin Zhu sebrala jen čtyři hry

Linda Fruhvirtová v září 2022 ovládla indickou Čennaí, v 17 letech slavila první titul na okruhu WTA a po osmifinále na loňském Australian Open krátce figurovala v TOP 50 světového žebříčku. Jenže v dalším průběhu loňské sezony si protrpěla sérii deseti porážek a podzimní semifinále v Ningbu či čtvrtfinále v Hongkongu byla jen slabou náplastí na černé období.

A zatím česká teenagerka neoslňuje ani v úvodu roku 2024. Ze čtyř turnajů si připsala pouze tři vítězství, z toho dvě v kvalifikaci, a třikrát vypadla v prvním kole. Jediný úspěch v hlavní soutěži zaznamenala tento týden v Hua Hin proti ruské náhradnici Anastasii Tichonovové, ve druhém kole proti žebříčkově lépe postavené soupeřce už ale neměla šanci.

126. hráčka světa Fruhvirtová v Thajsku nenašla recept na členku elitní padesátky Lin Zhu. O dvanáct let zkušenější Číňance, jež před rokem v Thajsku slavila svůj druhý triumf na okruhu WTA a letos usiluje o premiérovou obhajobu, nedokázala sebrat podání a po nevyužití všech tří brejkbolů prohrála 2:6, 2:6.

Zhu Lin cruises into the Hua Hin quarterfinals with a dazzling 6-2, 6-2 victory over Linda Fruhvirtova! #wta250 #thailandopen pic.twitter.com/elzER22W5e