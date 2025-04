Fruhvirtové se vyplatilo počkat. Hlavní soutěž si nakonec v Rouenu zahraje

Alize Cornet i Caroline Garcia wycofały się z turnieju WTA 250 w Rouen. Alize - kontuzja ręki (zastąpiona przez Jessikę Ponchet), Caroline - ból pleców (zastąpiona przez Lindę Fruhvirtovą).



Alize Cornet has withdrawn from the WTA 250 in Rouen. Alize - arm injury, Caroline… — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) April 14, 2025