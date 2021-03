Garín na antuce v Santiagu slaví první domácí triumf a zisk 5. titulu

Christian Garín vstoupil do sezony 9. ledna v Delray Beach, kde v prvním zápase prohrál s domácím Christianem Harrisonem.



Navíc si při pádu podvrtnul levé zápěstí a jelikož mu omezení s ohledem na pandemii koronaviru znemožnila vzít si sebou na turnaje do Austrálie svého fyzioterapeuta, z akcí se odhlásil a téměř dva měsíce nehrál.



Po dlouhé pauze se vrátil minulý týden na antuce v Buenos Aires a znovu skončil na raketě prvního soupeře, když nestačil na Inda Sumita Nagala.



Vítězství se 24letý Chilan dočkal až na třetí pokus na domácí antuce v Santiagu, kde ho první výhra v sezoně dokonce nasměrovala na cestu k triumfu.



Garín porazil ve dvou setech krajana Alejandra Tabila, Peruánce Juana Pabla Varillase i Kolumbijce Daniela Galána a v dnešním finále udolal po více než dvou a půl hodinách boje 6-4 6-7 7-5 Facunda Bagnise z Argentiny.



5th title comes on Home Soil @Garin_Cris digs deep to defeat a spirited Bagnis 6-4 6-7 7-5 to cap off a brilliant week in Santiago!@chile_open pic.twitter.com/MInW7QOplE