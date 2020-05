Gasquet: Děsí mě, že nevím, kdy budeme zase moct hrát. Bez diváků to není sport

Tenisová sezona je momentálně přerušená do 12. července a o osudu dalších turnajů se rozhodne v pátek. Tenisté stejně jako Gasquet vyhlíží termín návratu a ta nejistota, kdy to bude možné, trápí bývalou světovou sedmičku nejvíce.

"Nejvíce mě děsí, že nevím, kdy budeme zase moct hrát, nikoli příprava na návrat. Čím jste starší, tím je těžší se vrátit. To platí i pro ostatní sporty. Není to snadné, budeme muset hodně zapracovat na kondici. Možná by mohl návrat proběhnout v září, ale nevím, nechci tu říkat datum, není to v mé moci."

Tenis má pro svoji globálnost velký problém. Na rozdíl například od fotbalových lig, které se hrají v jedné zemi a hráči v ní obvykle žijí, tenisté cestují po celém světě, hráči jsou rozeseti ve všech koutech světa a také se musí počítat minimálně s umpirovými rozhodčími, kteří jsou rovněž mnoha národností. Jednou z variant urychlení návratu je pořádat turnaje za zavřenými dveřmi. Tato možnost se ale vítězi 15 turnajů ATP nezamlouvá.

"I kdybychom hráli bez diváků, tak například na grandslamech máte v hlavní soutěži celkem 256 hráčů, pokud počítáme ženy i muže. V tenise ovšem potřebujete také umpirového rozhodčího pro každý zápas a další organizační složky. Nevím, jak by se tohle řešilo. Pro mě to není sport, když tam nejsou diváci. Pokud však budeme muset hrát bez diváků, abychom náš sport zachránili, pak to uděláme. Ale doufám, že tak daleko situace nezajde," vyjádřil se Francouz k variantě, která by mohla na podzim potkat jeho domácí grandslam.