Gasquet v Dubaji smetl Cecchinata a má už 550. výhru. Z aktivních tenistů je na 6. místě

Minulý týden v Dauhá si Richard Gasquet připsal první letošní výhru, k dalšímu zápasu ale nenastoupil. Znovu ho trápilo zranění chodidla, kvůli kterému přišel o Australian Open.



Teprve třetí zápas sezony odehrál 34letý Francouz dnes v Dubaji, kde si poradil 6-4 6-2 s trápícím se italským antukářem Marcem Cechinatem. Po svém prvním podání ztratil vyhrál 27 z 29 výměn.



"Cítím se tady skvěle, tenhle kurt dobře znám. Je tu rychlý povrch, hraju na něm rád. Je důležité dobře podávat. Dnes jsem začal dobře, věřil jsem si a vyhrál první set. A ve druhém jsem hrál ještě lépe," komentoval bývalý pátý hráč světa.



Vítěz 15 turnajů ATP Gasquet zaznamenal svou 550. výhru v kariéře a připojil se do exkluzivního klubu. Na tuto metu z aktivních tenistů dosáhli pouze Federer, Nadal, Djokovič, Murray a Verdasco.



Svou první výhru Gasquet slavil již jako patnáctiletý, když v roce 2002 na antuce v Monte Carlu zdolal z pozice lucky losera bývalou světovou dvanáctku Argentince Franca Squillariho a stal se nejmladším vítězem zápasu na okruhu ATP.

Richard Gasquet is the 6th active player to win 550 matches.



Federer, 1243

Nadal, 1008

Djokovic, 943

Murray, 677

Verdasco, 552

Gasquet, 550



Richard is still the youngest ever winner on the ATP Tour -- Monte Carlo 2002 -- (since 1990) and was the 1st ever French with +500 wins. pic.twitter.com/ZwsVf6LeUH