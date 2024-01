Gauffová je poprvé ve čtvrtfinále Australian Open, Sabalenková na šestém grandslamu v řadě

Coco Gauffová má v posledních měsících parádní formu. Ještě na začátku srpna vlastnila jen trofeje z podniků WTA 250, ovšem poté slavila první triumf na podniku WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) i na grandslamu (US Open). Životní loňskou sezonu navíc zakončila semifinálovými účastmi v Pekingu a na Turnaji mistryň.

Formu v pauze mezi sezonami evidentně neztratila a v roce 2024 ještě neprohrála. V devíti duelech ztratila jediný set. V Aucklandu úspěšně zvládla premiérovou roli obhájkyně titulu, skvělou finálovou bilanci vylepšila na 7:1 a nyní hraje své nejlepší Australian Open.

Devatenáctiletá Američanka ve čtyřech duelech v Melbourne neprohrála set a ztratila v nich dohromady jen 16 her. Po Slovence Anně Karolíně Schmiedlové, krajankách Caroline Dolehideové a Alycie Parksové zvládla roli velké favoritky i proti Magdaleně Frechové. O sedm let starší Polku v prvním vzájemném duelu smetla 6:1, 6:2, když nemusela odvracet jediný brejkbol.

Clinical Coco ‼️@cocogauff races through the fourth round and into the #AusOpen quarters for the FIRST TIME



She defeats Frech 6-1 6-2. #AO2024 pic.twitter.com/MZkxI1EANf