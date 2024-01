Na třetí pokus to vyšlo. Krejčíková zastavila Andrejevovou a je po dvou letech ve čtvrtfinále grandslamu

Barbora Krejčíková (28) si přesně po dvou letech zahraje čtvrtfinále na grandslamových podnicích. Bývalá šampionka French Open na třetí pokus našla recept na Mirru Andrejevovou (16), ruskou kometu porazila 4:6, 6:3, 6:2 a předvedla už třetí obrat za poslední týden. O druhé kariérní semifinále na podnicích velké čtyřky bude bojovat s obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou (25).

Andrejevová – Krejčíková 6:4, 3:6, 2:6

Barbora Krejčíková během loňské sezony prožila řadu zklamání a brzkých vyřazení, ale hrála čtyřikrát finále a ovládla podniky v San Diegu a Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech porazila světovou jedničku, dvojku i trojku a brala první titul z prestižních "tisícovek". Nestabilní formou se prezentuje také na začátku letošního roku.

Do nové sezony vstoupila porážkou s Annou Kalinskou v Adelaide a namále měla hned v prvním kole Australian Open. Proti Mai Hontamaové likvidovala manko setu a brejku a nepříznivý vývoj musela řešit také proti domácí kvalifikantce Storm Hunterové a v nedělním osmifinále s teprve 16letou ruskou kometou Mirrou Andrejevovou. Bezproblémovou výhru zapsala pouze ve druhém kole s Tamarou Korpatschovou.

A 4th career Grand Slam QF for Barbora Krejcikova, the 2nd at the Australian Open



4-6 6-3 6-2 vs. Mirra Andreeva



Up to #10 in the Live WTA Ranking pic.twitter.com/SbmeqfUZkt — Mario Boccardi (@marioboc17) January 21, 2024

Její výkon v úvodním dějství by se dal popsat jako festival nevynucených chyb. Krejčíková spáchala celkem 21 minel a trefila pouhé čtyři vítězné údery. V následující dvou setech však svá mířidla seřídila, byla jasně lepší hráčkou a nakonec utkání zakončila se solidním poměrem 32 winnerů a 39 chyb.

Zápas na svou stranu zlomila v polovině druhé sady. Náskok 2:0 sice ztratila, nicméně od pátého gamu už dominovala. V rozhodujícím dějství nepovolila finalistce loňské juniorky, která před pár týdny uhrála své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a teď útočila na premiérové grandslamové, ani jednu brejkbolovou příležitost.

S Andrejevovou prohrála oba předchozí souboje. Loni ve Wimbledonu musela kvůli zranění kotníku vzdát a set neuhrála ani později v Pekingu, kde jedné z nejtalentovanějších teenagerek sebrala jen čtyři gamy.

"Bojuju. Snažím se ze sebe dostat to nejlepší a jít po každém míči. I dnes jsem měla pomalý start, ale cítím, že se s každým míčem zlepšuji," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková. "Oproti minulým vzájemným zápasům jsem se snažila být více agresivní a hrát svoji hru. To se mi dařilo ve druhém a třetím setu. Dařilo se mi ji brejknout a také jsem velmi dobře podávala," doplnila.

Krejčíková, jež hraje ve druhém týdnu Australian Open třetím rokem po sobě, se do čtvrtfinále grandslamů probojovala počtvrté v kariéře a přesně po dvou letech. Uspěla pouze v tom prvním na French Open 2021, kde senzačně triumfovala. S jasnou porážkou se naopak musela smířit proti Madison Keysové předloni v Melbourne Parku i Aryně Sabalenkové na US Open 2021.

Právě Sabalenková bude její následující soupeřkou. Běloruska stále neztratila set a pokračuje v suverénní obhajobě titulu. Krejčíková a Sabalenková spolu sehrály šest soubojů a Češka se radovala pouze loni v Dubaji, kde otočila téměř beznadějný stav a oklepala se z kanára. Loni se potkaly hned čtyřikrát a Sabalenková měla po dubajském střetnutí navrch v Indian Wells, Miami i Stuttgartu.

"Už se na to utkání těším. Musím si teď odpočinout, v pondělí hraju čtyřhru. A pak do toho půjdu a pokusím se ze sebe vydat to nejlepší," uvedla Krejčíková.

V pondělí se Krejčíkovou pokusí ve čtvrtfinálové fázi doplnit Linda Nosková. Česká teenagerka se bude snažit v duelu s Elinou Svitolinovou navázat na skalp světové jedničky Igy Šwiatekové.

Singles quarterfinalists in Melbourne (bottom half)



Kostyuk vs. [4] Gauff

[9] Krejcikova vs. [2] Sabalenka



Who reaches the #AusOpen final out of these four?! pic.twitter.com/UrFlszt23j — wta (@WTA) January 21, 2024

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

