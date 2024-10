Gauffová se pokusí zastavit přemožitelku Siniakové, Badosaová bude čelit znovuzrozené Zhang

Čtvrteční program v Pekingu nabídne první čtvrtfinálové duely letošního ročníku ženské tisícovky na China Open. Paula Badosaová (26) se bude snažit ukončit jízdu domácí Shuai Zhang (35), která dorazila do domácí metropole s rekordní sérií 24 prohraných zápasů. Loňská semifinalistka Coco Gauffová (20) nastoupí proti rozjeté přemožitelce Kateřiny Siniakové a kvalifikantce Julii Starodubcevové (24).

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 3. 10.

Badosaová (15-Šp.) - Shuai Zhang (Čína) | Capital Group Diamond (09:00 SELČ)

Gauffová (4-USA) - Starodubcevová (Ukr.) | Capital Group Diamond (12:00 SELČ)

Badosaová – Shuai Zhang | 09:00 SELČ

Paula Badosaová na čtvrtý pokus porazila Jessicu Pegulaovou. Proti nasazené dvojce a finalistce nedávného US Open, se kterou prohrála před pár týdny v semifinále na tisícovce v Cincinnati, dominovala a po suverénním vítězství 6:4, 6:0 zapsala své osmé kariérní čtvrtfinále na podnicích WTA 1000.

Šestadvacetiletá Španělka sice prohrávala 1:3, ovšem poté získala 11 z následujících 12 gamů a radovala se ze svého prvního skalpu TOP 3 od konce sezony 2021. Pokračuje tak ve skvělém debutu v hlavní soutěži China Open. V ani jednom ze tří duelů neztratila set a vyřadila také rozjetou Rebeccu Šramkovou.

Bývalá světová dvojka musela loňskou sezonu ukončit už po Wimbledonu a na úvodních devíti letošních turnajích slavila dohromady jen šest výher. Z posledních 34 utkání má ovšem vynikající bilanci 27:7. Hlavně během nedávné US Open Series excelovala, když triumfovala ve Washingtonu a uhrála semifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na US Open.

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)

Bilance: 33:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 22:9

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:3 (kariérní 204:112)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Badosaová – China Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Tomovová (6:3, 6:2), Šramková (7:5, 7:5), (2) Pegulaová (6:4, 6:0)

Shuai Zhang se v Pekingu prezentuje výbornou formou a jen těžko lze věřit tomu, že přijela se sérií 24 porážek, která je na hlavním okruhu rekordní. Aktuálně 595. hráčka světa se ve všech čtyřech zápasech vzepřela papírovým předpokladům a do čtvrtfinálové fáze prošla bez ztráty jediného setu.

V domácí metropoli začala soubojem s McCartney Kesslerovou (7:6, 7:6) a proti šampionce nedávné akce v Clevelandu si připsala první vítězství od loňského ledna, během něhož vylepšila své žebříčkové maximum na 22. pozici. Následně zaskočila 6:4, 6:2 světovou osmičku Emmu Navarrovou a zaznamenala svůj první skalp TOP 10 po dvou letech.

Pětatřicetiletá Číňanka pokračovala ve znovuzrození dvousetovými výhrami nad Greet Minnenovou a Magdalenou Frechovou, vítězkou nedávné pětistovky v Guadalajaře. Ve čtvrtfinále domácího China Open je potřetí, v této fázi neuspěla proti Johanně Kontaové (2016) ani Naomi Ósakaové (2018).

Vizitka Shuai Zhang. (@ Livesport)

Shuai Zhang – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking (čtvrtfinále)

Bilance: 4:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 4:6

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:2 (kariérní 22:72)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo), US Open (1. kolo)

Shuai Zhang – China Open

Kariérní bilance: 15:12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016, 2018, 2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:2

Generálka: Soul (1. kolo)

Cesta turnajem: Kesslerová (7:6, 7:6), (6) Navarrová (6:4, 6:2), Minnenová (6:2, 6:3), (23) Frechová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Zhang se znovu pokusí využít podporu domácího publika, jelikož proti Badosaové bude jasnou outsiderkou. Španělka nedávno ukončila více než rok a půl dlouhé čekání na semifinálovou účast a měla by mít ve svém premiérovém čtvrtfinálovém duelu na čínské půdě převahu.

Gauffová – Starodubcevová | 12:00 SELČ

Coco Gauffová hraje v Pekingu svůj první turnaj pod vedením nového kouče Matta Dalyho a zapsala své první čtvrtfinále po třech a půl měsících. Po dvousetových výhrách nad Clarou Burelovou a Katie Boulterovou poprvé ztratila sadu, nicméně bývalá světová jednička Naomi Ósakaová jí k postupu pomohla.

Se šampionkou ročníku 2019 prohrávala o set a brejk, ale Japonka za stavu 1:1 na sety skrečovala. Dvacetiletá Američanka debutovala na China Open loni a dostala se až do semifinále. Před rokem v tomto dějišti přežila tři bitvy a v souboji o finále podlehla pozdější vítězce turnaje Ize Šwiatekové.

Aktuální světová šestka sice v letošním roce zaregistrovala řadu účastí v závěrečných kolech, avšak na triumf čeká od úspěšné obhajoby titulu v lednu v Aucklandu. V posledních týdnech byla v krizi, jelikož napříč tisícovkami v Torontu a Cincinnati vyhrála dohromady jeden zápas a obhajobu na US Open zakončila již v osmifinále.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 44:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 25:8

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 8:0 (kariérní 56:16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 6:8)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – China Open

Kariérní bilance: 7:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Burelová (7:5, 6:3), (26) Boulterová (7:5, 6:2), Ósakaová (3:6, 6:4 skreč)

Julia Starodubcevová zapsala na probíhající tisícovce v Pekingu své první skalpy TOP 50 v kariéře, a to hned tři. Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka začala svůj debut na China Open v kvalifikaci a všech šest utkání zvládla ve dvou setech, včetně těch s Kateřinou Siniakovou a Elinou Avanesjanovou.

V osmifinále šokovala vítězstvím nad světovou čtrnáctkou Annou Kalinskou, proti ruské soupeřce zlikvidovala manko brejku a porazila ji 7:5, 6:0. Teprve před 16 měsíci se poprvé objevila ve světovém pořadí a nyní má jistý premiérový posun do elitní stovky a zároveň nejlepší osmdesátky žebříčku.

Životní formou se prezentovala už před cestou do Pekingu. Od začátku loňské sezony zapsala 14 čtvrtfinálových účastí na akcích ITF či 125k a před pár týdny v Monastiru došla do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Také v Tunisku musela do kvalifikace a ve čtvrtfinálové fázi podlehla pozdější šampionce Sonay Kartalové.

Vizitka Julie Starodubcevové. (@ Livesport)

Starodubcevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monastir (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monastir (čtvrtfinále)

Bilance: 39:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 25:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 0:1)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (1. kolo)

Starodubcevová – China Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monastir (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Siegemundová (6:4, 7:6), (27) Siniaková (6:2, 6:2), Avanesjanová (6:3, 6:1), (10) Kalinská (7:5, 6:0)

Vzájemná bilance: 0:0. Starodubcevová má za sebou jen jeden souboj s hráčkami TOP 10, na letošním Australian Open získala proti Ons Jabeurové pouhé čtyři gamy. Gauffová už čtyři roky neprohrála se soupeřkou, která nikdy nebyla v TOP 100 pořadí, a tuto sérii by měla protáhnout.

Čtvrteční program

CAPITAL GROUP DIAMOND (od 07:00 SELČ)

1. Keninová/Matteková-Sandsová (USA) - M. Andrejevová/Šnajderová (-)

2. Badosaová (15-Šp.) - Shuai Zhang (Čína) / nejdříve v 09:00 SELČ

3. Gauffová (4-USA) - Starodubcevová (Ukr.) / nejdříve ve 12:00 SELČ

4. Cocciarettová/Samsonovová (It./-) - Q. Tang/Y. Yuan (Čína)

Přehled turnaje