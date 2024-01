Gauffová zvládla premiéru jako obhájkyně titulu. Auckland dobyla po obratu se Svitolinovou

Coco Gauffová má v posledních měsících parádní formu. Ještě na začátku srpna vlastnila jen trofeje z podniků WTA 250, ovšem poté slavila první triumf na podniku WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) i na grandslamu (US Open). Životní loňskou sezonu navíc zakončila semifinálovými účastmi v Pekingu a na Turnaji mistryň.

Formu v pauze mezi sezonami evidentně neztratila a znovu po roce dominovala v Aucklandu, kde loni triumfovala bez ztráty setu a letos úspěch zopakovala. A to i přesto, že startovala poprvé v kariéře v nové roli obhájkyně titulu a byla pod větším tlakem.

Devatenáctiletá Američanka ve finále proti Elině Svitolinové sice přišla o šňůru 18 setů bez porážky, ale sérii vítězství dokázala natáhnout na 10. O deset let starší Ukrajinku po obratu zdolala 6:7, 6:3, 6:3 a oplatila jí tři roky starou porážku z Australian Open.

"Nevím, jestli jsem tenhle výsledek očekávala, ale jsem dnes spokojená se svou hrou. Rozhodně to nebyl můj nejlepší výkon, ale někdy se po vítězství cítíte dobře, i když nehrajete nejlépe," komentovala Gauffová, jež vyhrála 29. z posledních 33 zápasů.

2️⃣@CocoGauff holds off a spirited effort from Elina Svitolina 6-7(4), 6-3, 6-3 to claim a second straight Auckland title #ASBClassic pic.twitter.com/3U8NloqnMQ — wta (@WTA) January 7, 2024