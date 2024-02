Gengel se z krize vykoupil životní sérií. V Egyptu vyhrál 15 zápasů a tři turnaje ITF v řadě

12:00

16letá Valentová je poprvé ve finále

Tereza Valentová dva dny před oslavou 17. narozenin postoupila poprvé do finále turnaje na profesionálním okruhu. Finalistka loňského US Open juniorek se do něj dostala na podniku ITF W15 v tuniském Monastiru po výhře 6:4, 6:1 nad deblovou parťačkou Radkou Zelníčkovou ze Slovenska. Česká teenagerka bude ještě dnes usilovat o titul ve dvouhře i ve čtyřhře.