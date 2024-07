Giron v Newportu přetlačil Michelsena a ve svých třiceti letech slaví premiérový titul

Devatenáctiletý americký tenista Alex Michelsen po roce znovu prohrál finále turnaje na trávě v Newportu. Krajan Marcos Giron ho po bezmála tříhodinovém boji porazil 6:7, 6:3, 7:5 a získal první titul na okruhu ATP. Loni Michelsen, jemuž ve světovém žebříčku patří 61. místo, ve finále nestačil na Francouze Adriana Mannarina.

Druhý nasazený Giron sice s turnajovou trojkou prohrál úvodní set v tie-breaku, pak ale soupeři dvakrát sebral podání a i s pomocí 13 es zápas o titul otočil. Finále na okruhu hrál potřetí, opět na americké půdě a proti krajanovi, a na rozdíl od předloňského San Diega a letošního Dallasu uspěl.

GLORY FOR GIRON @marcos_giron93 saves a championship point & defeats Michelsen 6-7(4) 6-3 7-5 for his FIRST ATP Tour title in Newport!#InfosysHallofFameOpen pic.twitter.com/aVDtgNIcMj — Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2024