Goffin: Motivace trénovat? V téhle době se hledá těžko

"Je těžké teď znovu najít motivaci. Musíme být trpěliví a počkat, než ji najdeme a budeme schopni trénovat. Nejnáročnější je udělat si plán a program bez termínů. Nevíme, jak dlouho ještě odpočívat, nebo za jak dlouho začít naplno trénovat, protože neznáme datum, kdy turnaje znovu začnou. Je to pro všechny obtížné," řekl Goffin.



"Já se k tréninku vrátil. S míčkem trénuju zhruba dva týdny. Bylo to příjemné, protože předtím jsem skoro osm týdnů nevzal raketu do ruky. Udržoval jsem si jen fyzičku, takže to bylo v pohodě. Jsem šťastný, že zase mohu být na kurtu a hrát. Během karantény jsem měl pouze individuální plán od kondičního trenéra, který jsem musel plnit sám."



Sezona byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března a minimálně do konce července se hrát nezačne.



"Ještě nějaký čas to potrvá, než se znovu rozjedou oficiální turnaje. Musíme být trpěliví, než se obnoví zápasový adrenalin a divácká atmosféra," dodal devětadvacetiletý Belgičan.



Goffin je aktuálně 10. hráčem světa. V úvodu sezony na ATP Cupu si připsal skalp Rafaela Nadala či Grigora Dimitrova, ale na čtyřech následujících turnajích nikdy neporazil víc jak dva soupeře. Z posledních čtyř utkání jen jednou vyhrál a prohrál s Vaskem Pospisilem, Jannikem Sinnerem a Jegorem Gerasimovem.