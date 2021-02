Goffin v Montpellier získal 5. titul. Čekal na něj od podzimu 2017

David Goffin na úvod sezony postoupil do semifinále v turecké Antalyi, ale od té doby prohrál tři zápasy po sobě: s Alexem de Minaurem, Carlosem Alcarazem a Alexejem Popyrinem.



Poprvé po návratu z nevydařeného turné v Austrálii se 30letý Belgičan představil tento týden na halovém turnaji v Montpellier a hned na úvod se nadřel na třísetovou výhru proti domácímu 125. hráči světa Benjaminu Bonzimu.



Nakonec však Goffin ve Francii nenašel přemožitele. Dnes ve svém prvním finále od srpna 2019 zdolal v souboji dvou nejvýše nasazených hráčů 5-7 6-4 6-2 Španěla Roberta Bautistu a po roce a půl vyhrál čtyři zápasy po sobě.



Goffin sice v duelu hráčů druhé světové desítky prohrál první set, ale to v jejich vzájemných zápasech většinou nic neznamená. Belgičan pak už i díky 13 esům ani jednou nepřišel o podání a připsal si výhru ve čtvrtém vzájemné utkání v řadě.







Ve svém celkově 14. finále Goffin získal teprve 5. titul a první od října 2017, kdy triumfoval během dvou týdnů v Shenzhenu a Tokiu. Od té doby se stal světovou sedmičkou a zahrál si finále na Turnaji mistrů či podniku Masters 1000 v Cincinnati, na triumf ale čekal více než tři roky.



"Každý turnaj, který jsem vyhrál, byl mimořádný. Minulou sezonu jsem se trápil, takže jsem rád, že jsem se dokázal vrátit na tuto úroveň," řekl Goffin, který se stal teprve třetím nefrancouzským vítězem turnaje v Montpellier za posledních deset let po Tomáši Berdychovi (2012) a Němci Alexanderu Zverevovi (2017).



32letý Bautista si dnes zahrál celkově 17. finále a první od února 2019, kdy v Dauhá získal svůj dosud poslední 9. titul.



Oba finalisté se z Francie přesunou do nizozemského Rotterdamu. Goffin v prvním kole narazí na Němce Jana-Lennarda Struffa, Bautista se utká s s krajanem Alejandrem Davidovichem.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 323.970 eur

nedělní výsledky (28. 02. 2021) • Dvouhra - finále • Goffin (2-Belg.) - Bautista (1-Šp.) 5-7 6-4 6-2 • Čtyřhra - finále • Roger-Vasselin/Kontinen (1-Fr./Fin.) - Erlich/Vasilevski (Izr./Běl.) 6-2 7-5