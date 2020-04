Görgesová: Kondici si udržuju ve vlastní posilovně. Chybí mi kontakt s přáteli a týmem

"Užívám si hezkého počasí. I když samozřejmě jsem více doma, než venku. Je to pro mě samozřejmě nová situace být v tomto ročním období doma mimo USA a mít čas na jiné věci. Posledních 13 let jsem žila se svými kufry," řekla Görgesová.

"Tahle situace bude pravděpodobně ještě několik měsíců pokračovat. Hezké na tom je, že můžete strávit víc jak pět nocí v jedné posteli. Pro mou psychiku to je úplně jiné, protože normálně jsem v soutěžním módu," pochavuluje si německá tenistka příjemnou změnu.

"Pravidelné hraní zápasů mi každý den dodávalo dávku adrenalinu. Teď jsem ale úplně mimo svou práci, život tenistky a můžu dělat jiné věci. Je to nezvyk a ještě chvíli mi bude trvat, než si na to zvyknu," přiznala bývalá světová devítka.

"Díky Bohu mám všechno, co potřebuju. Před pár lety jsem vybudovala vlastní posilovnu a teď je zlatem nezaplacena. S krásnou zastřešenou terasou dokonce mohu cvičit i venku. Jsem s ní velmi spokojená."

Ze všeho nejvíce teď jednatřicetileté Görgesové chybí svoboda dělat obvyklé činnosti venku a také setkávání s vlastním týmem.

"Chybí mi svoboda. Je to škoda hlavně s ohledem na krásné počasí, že se ven dostaneme jen s omezeními. Chybí mi setkávání se s přáteli tváří v tvář, což se mi normálně poštěstí jen v listopadu. Chybí mi můj tým. Momentálně vidím jen své fyzioterapeuty, i když za poslední čtyři týdny to bylo jen jednou," smála se Görgesová. "A moje kondiční trenérka je z Kanady, tak se s ní vidím pouze přes aplikaci Facetime."

French Open v září? Moc by mi to nevadilo

Stejně jako všichni ostatní je teď 38. hráčka světa v režimu čekání a sledování, kdy a jak bude sezona pokračovat.

"Musíme čekat a uvidíme. Žádné nové informace nemám. Uvidíme, co se se sezonou stane, třeba s US Open. Je to velmi nejistá situace. Je to dlouhá doba, protože minimálně do srpna se nic hrát nebude. Je to velmi neobvyklé a zvláštní. Denní rutina je jiná a kratší. Ale pořád se udržuju v kondici a cítím se dobře," uvedla vítězka sedmi turnajů WTA ve dvouhře a pěti ve čtyřhře.

"Rozhodnutí French Open bylo podivné. Všichni hráči se to dozvěděli ze sociálních sítí. Bude to zajímavé, jestli se bude hrát v září po US Open. Ale moc by mi to nevadilo, antuka je k tělu šetrná," prohlásila semifinalistka předloňského Wimbledonu, jež se nevzdává snu o grandslamovém titulu.

"Vyhrát grandslam? To by bylo hezké, je to můj sen. Postupem do semifinále Wimbledonu jsem tomu přičichla... A třeba Australian Open je můj oblíbený turnaj. Austrálii miluju. Všechno je tam takové uvolněné. Lidé si to užívají a je tam velmi příjemná atmosféra," dodala.

Nejblíže grandslamovému titulu byla na French Open 2014, kde si zahrála finále ve smíšené čtyřhře se Srbem Nenadem Zimonjičem.