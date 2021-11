Griekspoor přepisuje rekordy na challengerech. Získal pět titulů v řadě a osm trofejí během jedné sezony

Tallon Griekspoor začal s dobýváním letošních challengerů až v květnu na antuce na pražské Štvanici. V červnu pak triumfoval v Bratislavě a o další měsíc později znovu na antuce v nizozemském Amersfoortu.



Pak se sice na dva měsíce výsledkově odmlčel, ale v polovině září v Davis Cupu nastartoval velkou vítěznou sérii. Ovládl antuku ve španělské Murcii, dvakrát zvítězil v italské Neapoli, před týdnem slavil na tvrdém povrchu na Tenerife, kde získal i skalpy zkušených Španělů Fernanda Verdaska a Feliciana Lópeze, a dnes dobyl halu v Bratislavě.



Ve slovenské metropoli Griekspoor vyřadil českého tenistu Jiřího Lehečku či domácího Alexe Molčana, ve finále přehrál 6-3 6-2 Zsombora Pirose z Maďarska.



Během pouhých sedmi týdnů tak Griekspoor proměnil v triumf pět challengerů v řadě, čímž se do dějin zapsal jako první tenista v historii. Ve světovém žebříčku posunem ze 72. na 65. místo vylepší své dosavadní maximum.



Navíc letos vyhrál dohromady už osm challengerů, čímž už podruhé překonal dosavadní rekord. Šest titulů z challengerů během jednoho roku v minulosti získali Maročan Júnis Al Ajnáví (1998) a Argentinci Facundo Bagnis (2016) a Juan Ignacio Chela (2001) a Francouz Benjamin Bonzi (2021).

HISTORY FOR @Griekii



The 25-year-old defeats Piros 6-3, 6-2 in Bratislava and becomes the first player to win five straight #ATPChallenger titles! pic.twitter.com/AzXbOJKkP5