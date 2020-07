Halový podnik v Métách se letos neuskuteční

Halový podnik ATP 250 ve francouzských Métách nebude součástí letošní sezony, která se po koronavirové pauze zase rozjede v srpnu. Důvodem zrušení letošního ročníku je kolize termínů, od 20. do 27. září totiž bude probíhat kvalifikace přeloženého French Open.

Informace není žádným překvapením. Tenisová sezona byla přerušená v březnu a zase se rozjede v srpnu. Kvůli pandemii koronaviru bylo na konec září přeloženo antukové French Open, a proto se nemůže halový podnik v Métách hraný na tvrdém povrchu uskutečnit v původním termínu. Organizátoři však nebudou hledat nové datum a rovnou se rozhodli svůj turnaj přeložit až na příští rok.

"Náš turnaj odkládáme na příští rok. Hlavním důvodem zrušení letošního ročníku je nový termín French Open (hlavní soutěž proběhne od 27. září do 11. října)," stojí v tiskové zprávě.

Pořadatelé rozhodnutí French Open přeložit na nový termín chápou, Francii by případné neuskutečnění letošního ročníku antukového grandslamu zasáhlo hlavně finančně. "Prezident svazu Bernard Giudicelli nám vše vysvětlil a my jeho rozhodnutí naprosto respektujeme a podpořili jsme jej. Pro tenis by byla daleko větší rána, kdyby se nehrálo French Open než náš turnaj."

Turnaj v Métách je součástí kalendáře ATP již od roku 2003. V posledních letech se na něm dařilo domácím hráčům, předloni halovou akci dobyl Gilles Simon, loni, celkově již počtvrté, Jo-Wilfried Tsonga. V seznamu šampionů najdeme i další hvězdy jako například aktuální světovou jedničku Novaka Djokoviče, současného trenéra Rogera Federera Ivana Ljubičiče, Tommyho Robreda nebo Gaëla Monfilse.