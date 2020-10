Halový turnaj v Linci se nakonec letos uskuteční, hrát se bude v listopadu

Jeden z nejstarších ženských tenisových turnajů, na kterém v minulosti kralovaly Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová či Jana Novotná, nakonec dostal zelenou a pořadatelé by měli do svého areálu pustit tisícovku diváků denně.

"Jsem strašně šťastná, že můžeme jubilejní 30. ročník uskutečnit už letos. Já i můj tým jsme udělali maximum pro to, abychom mohli náš turnaj uspořádat a splnili veškerá kritéria WTA ohledně pandemie koronaviru," uvedla ředitelka turnaje Sandra Reichelová.

