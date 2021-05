Hewittovo uvedení do Síně slávy se kvůli koronaviru o rok odkládá

Uvedení Lleytona Hewitta do tenisové Síně slávy bude o rok odloženo kvůli koronavirovým opatřením, která komplikují cestování z Austrálie do USA. Bývalý první hráč světa se letos dočkal schválení volitelů jako jediný z nominovaných tenistů, na vstup do hvězdné společnosti si ale ještě počká.