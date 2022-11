Historický úspěch pro Dánsko! 19letý Rune je po senzačním triumfu na Masters v Paříži poprvé v Top 10

Devatenáctiletý Holger Rune se jako první dánský tenista v historii probojoval do elitní desítky světového žebříčku. Historii napsal po nedělním triumfu na Masters v Paříži, kde vyřadil pět hráčů z Top 10 včetně šestinásobného šampiona Novaka Djokoviče ve finále. Dnes v novém pořadí ATP je Rune desátý. První příčku drží o pouhých šest dní mladší vítěz US Open Carlos Alcaraz před krajanem Rafaelem Nadalem.

Rodák z Kodaně začal sezonu na 103. místě a na prvním turnaji musel do kvalifikace. Na jejím konci je kometou roku a prvním náhradníkem pro Turnaj mistrů v Turíně. Do elitní desítky žebříčku se prosadil jako třetí nejmladší aktivní tenista: Nadal a současný lídr Alcaraz to dokázali v 18 letech.

"Před čtyřmi nebo pěti týdny jsem to vůbec nečekal. Jsem nesmírně šťastný, jak jsem oficiálně zakončil sezonu a pokud by ještě přišly nějaké zápasy, moc se těším. Teda teď nejvíce na jídlo, spánek a odpočinek," řekl dánský tenisový hrdina po vítězství v Paříži, kde korunoval vydařenou sérii čtyř turnajů, na nichž vždy došel do finále a dvakrát získal titul. Z blížícího se Next Gen ATP Finals v Miláně se po náročném programu odhlásil.

Djokovič, dlouholetá světová jednička, si pohoršil v žebříčku o jednu příčku a je osmý. Nejlepší Čech Jiří Lehečka figuruje na 74. příčce.

Finalisté posledního turnaje

8. (7.) Djokovič (Srb.), Paříž finalista

10. (18.) Rune (Dán.), Paříž vítěz

Největší skoky v první stovce

↑ 84. (102.) O'Connell (Austr.)

↓ 132. (84.) Gaston (Fr.)

Skok do první stovky

84. (102.) O'Connell (Austr.)

96. (106.) Basilašvili (Gruz.)

Vypadnutí z první stovky

102. (100.) Thiem (Rak.)

132. (84.) Gaston (Fr.)