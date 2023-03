Hopman Cup odhalil polovinu účastníků. Do Francie se chystají Alcaraz či Bencicová

Účast v Nice Lawn Tennis Clubu přislíbili Paula Badosaová s Carlosem Alcarazem (Španělsko), bývalí vítězové Alizé Cornetová s Richardem Gasquetem (Francie) a Belinda Bencicová s Leandrem Riedim (Švýcarsko). Zbylé tři týmy by měly být dle slov organizátorky Ivy Majoliové oznámeny v průběhu března.

Obsazení se však může ještě změnit. Letošní ročník Hopman Cupu se má totiž uskutečnit na antukovém povrchu od 19. do 23. července, tedy pár dní po skončení Wimbledonu. Každé utkání bude mít tradičně dvě dvouhry a jednu čtyřhru, rozlosovány budou dvě skupiny o třech týmech.

Poslední dva ročníky 2018 a 2019 ovládla Bencicová po boku Rogera Federera, který loni v Laver Cupu ukončil profesionální kariéru. Bencicové se v reprezentaci daří náramně, Švýcarsku výrazně pomohla k loňskému triumfu v Billie Jean King Cupu a předloni na olympiádě v Tokiu vybojovala zlato ve dvouhře a stříbro ve čtyřhře.

