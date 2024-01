Hořký návrat Čiliče. V Hongkongu nevyužil devět mečbolů proti Struffovi

ATP HONGKONG - Vítěz US Open 2014 Marin Čilič se na kurty vrátil bolestivou porážkou. V Hongkongu pětatřicetiletý Chorvat, který loni odehrál kvůli operaci kolena pouze dva zápasy, podlehl po nevyužití devíti mečbolů a více než třech hodinách boje Němci Janu-Lennardu Struffovi.

Marin Čilič si na začátku loňské sezony v indickém Puné poranil koleno a musel na operaci. Od té doby odehrál jediný zápas, když se v červenci na domácí antuce v Umagu neúspěšně pokoušel o návrat.

Rok dlouhé čekání na výhru mohl ukončit dnes v Hongkongu a měl k ní velmi blízko. Devětkrát ho od vítězství dělil jediný míček, pětatřicetiletý Chorvat ale žádný z devíti mečbolů proti Janu-Lennardu Struffovi neproměnil.

Čilič vedl 6:3 a 5:2 a dvakrát podával na postup. Jenže jeho velká zbraň mu v důležitých momentech nepomohla. Přestože trefil 20 es, spáchal také 12 dvojchyb. O podání poprvé přišel a v 10. gamu selhal i podruhé, byť měl pět šancí zápas ukončit. Pokaždé musel do výměny a čtyřikrát chyboval.

Další tři mečboly měl v rozhodujícím setu za stavu 6:5. Jenže opět chyboval, přitom dvakrát měl na úder relativně spoustu času. A podobně naložil i s poslední šancí ukončit zápas v závěrečném tie-breaku. Německému tenistovi nakonec podlehl po 3 hodinách a 6 minutách boje 6:3, 6:7, 6:7.

"Po takovém zranění musím říct, že pocity během zápasu byly docela dobré. Dodává mi to sebevědomí. S koleny to občas drhlo, ale myslím, že se to po pár dalších zápasech zlepší," komentoval bývalý třetí hráč světa a vítěz 20 turnajů ATP, jenž si na všech grandslamech zahrál minimálně v semifinále.

Nejvýše nasazenými po 22 letech obnoveného turnaje jsou Rusové Andrej Rubljov, Karen Chačanov, Frances Tiafoe a Argentinec Francisco Cerúndolo.

