Hradecká byla za pozvánku do týmu moc ráda. Může být už u šestého triumfu

Pět pohárů se skví na zdi v domě Lucie Hradecké. Tolikrát se už podílela v soutěži družstev na triumfu českého týmu v dřívějším Fed Cupu a nezlobila by se, kdyby musela po Poháru Billie Jean Kingové v Praze přidělat novou poličku.

"A na jeden tam je určitě ještě místo, to není problém," řekla s úsměvem šestatřicetiletá tenistka, která je v sestavě možná trochu nečekaně, ale znovu ukázala, jak je skvělou deblistkou. V pondělí před půlnocí naskočila jako náhradnice za unavenou Barboru Krejčíkovou a společně s Kateřinou Siniakovou získaly v O2 areně vítězný bod v utkání s Německem.

Pražská rodačka Hradecká nastoupila poprvé v soutěži družstev před jedenácti lety a ve čtyřhře dokázala strhnout vítězství na českou stranu nyní už počtvrté. Nejsilnější vzpomínku má na titul z před deseti let z Moskvy, kde Češky odstartovaly současnou úspěšnou éru.

"Poprvé po strašně dlouhé době byla šance vyhrát Fed Cup. Bylo to pro nás úplně něco novýho, nikdo nevěděl, jaké to jsou pocity a tak dál. Na to nezapomenu," řekla Hradecká.

Tehdy se v soutěži družstev stále ještě učila. Její mentorkou byla Květa Peschkeová. "Pamatuju si, jak jsem jí jako nováček říkala: 'Hele Květi, já budu asi hrozně nervózní'. Ona na to: 'Vůbec se toho neboj, vlez na kurt, starej se jen o naši lavičku a ničeho jinýho se nevšímej'," vzpomínala Hradecká na svůj první fedcupový zápas, shodou okolností s Němkami ve čtvrtfinále 2010.

Nyní je Hradecká nejzkušenější hráčkou výběru. A je připravená spoluhráčkám v případě potřeby pomoci. "Zatím žádná nepřišla, takže jsou holky asi spokojený," uvedla. Dodala, že se snaží působit klidněji než dřív. Vidět to bylo právě ve čtyřhře s emotivní Siniakovou. "Katka lítá emocemi nahoru dolů. Když jsem viděla, že zkazila úder, ještě víc jsem se ji snažila podpořit. Kačka má takové zápasy ráda, a když ji ještě podpoříte, přináší to ovoce," řekla Hradecká.

Do fedcupového týmu se vrátila po pěti letech. Naposledy byla v nominaci v roce 2016, v semifinále ve Švýcarsku tehdy rozhodly o výhře s Karolínou Plíškovou. V roce 2018 v O2 areně spolukomentovala vítězné finále. "Říkala jsem si, že je snad lepší být na kurtu," prohlásila. Pozvánku od kapitána Petra Pály dostala znovu až nyní. "Hned jsem odpověděla, že moc ráda. Tyhle akce, když můžete reprezentovat, mám všeobecně v oblibě a ještě speciálně doma."

Hradecká je trojnásobnou grandslamovou vítězkou (dvakrát ve čtyřhře a jednou v mixu), dvojnásobnou olympijskou medailistkou (stříbro ze čtyřhry a bronz ze smíšené čtyřhry) a pětinásobnou vítězkou soutěže družstev. "Každá soutěž nebo turnaj má svoje. Ale nejvíc jsou pro mě olympijské medaile. A vyhraný Fed Cup je pro mě na stejném místě jako vyhrané debly na grandslamech," porovnala úspěchy v současnosti 29. deblistka žebříčku WTA.

Po zranění kolena z konce roku 2017 se úspěšně vrátila. Ve čtyřhře letos našla partnerku v Marii Bouzkové. Vyhrály dva deblové tituly a jen těsně jim unikl postup na Turnaj mistryň. Nabízí se otázka, jestli bude hrát stejně dlouho jako Peschkeová, která hraje i ve 46 letech. "Ne! Je to hezký hrát takhle dlouho, ale myslím, že já takhle určitě nevydržím," řekla Hradecká.

Dlouholetá svěřenkyně kouče Jiřího Fencla ale nemá nastaveno, jak dlouho ještě bude objíždět světové turnaje. "Nechávám tomu volný průběh. Letos mě to s Maruškou zase bavilo. Dám na své pocity. Když se bude chtít, vydržím hrát. Když ne, tak řeknu, že už toho bylo dost."