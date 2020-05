Hrál jsem v kocovině, sotva jsem viděl míček, přiznal se po letech Djokovič

Jednalo se o utkání Davisova poháru v roce 2011. Djokovič do Švédska přicestoval ihned po oslavě svého prvního wimbledonského triumfu a nepočítal s tím, že by proti domácímu týmu zasáhl. "Bylo to po mém prvním wimbledonském titulu, stal jsem se světovou jedničkou, všechny mé sny se v tu chvíli splnily," vzpomínal rodák z Bělehradu.

"Hned další den po šílené noci jsem z Londýna letěl do Švédska, abych se zúčastnil čtvrtfinále Davis Cupu. Měl jsem kocovinu a pozoroval kluky, jak hrajou. Počítal jsem s tím, že nenastoupím. Nakonec jsem ale hrál čtyřhru, i když jsem nechtěl nastoupit k žádnému zápasu. Ani nevím, jak k tomu došlo, že budu hrát. Vedli jsme nad Švédy, za které nehrál Söderling, 2-0. Sotva jsem viděl míček," přiznal Djokovič.

Djokovič tehdy po boku Nenada Zimonjiče prohrál se Simonem Aspelinem a Robertem Lindstedtem. Srbsko nakonec zvítězilo 4-1, v semifinále podlehlo Argentině.