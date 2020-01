Humbert si v Aucklandu vyšlápl na Shapovalova a zahraje si o první finále

Ugo Humbert loni ovládl tři challengery a začal se prosazovat také na hlavním okruhu, celkem třikrát si zahrál semifinále. Na první finálovou účast ale stále čeká.

Velkou šanci má v tomto týdnu v novozélandském Aucklandu, kde vyřadil Caspera Ruuda, Marca Cecchinata a dnes překvapivě nasazenou dvojku a světovou třináctku Denise Shapovalova, po jehož skalpu vylepšil svou výbornou bilanci s hráči Top 20 na 5-2.

Jednadvacetiletý Francouz proti o rok mladšímu kanadskému favoritovi odvrátil všechny čtyři brejkboly a pomohl si sedmi esy. Shapovalov absolutně nezvládl koncovky setů, při druhém setbolu a prvním mečbolu soupeře spáchal dvojchybu, kterých dnes posbíral celkem šest.

Humbert bude o své premiérové finále na turnajích ATP bojovat s Johnem Isnerem. S Američanem loni prohrál semifinálový souboj na trávě v Newportu.

✅ Fourth ATP SF

✅ Fifth top 20 win

✅ Equal best win by ranking@HumbertUgo beats world No.13 Shapovalov 7-5 6-4 in Auckland #ASBClassic pic.twitter.com/74y1uxM2sq