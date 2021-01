Hurkacz v Delray Beach zastavil Kordu a získal druhý titul

Syn bývalého českého tenisty Petra Kordy Sebastian premiérový titul na ATP Tour v Delray Beach nezískal. Cestu dvacetiletého Američana ve finále zastavil o tři roky starší Polák Hubert Hurkacz, který po vítězství dvakrát 6:3 oslavil druhý turnajový triumf.

Pětatřicátý hráč světového žebříčku Hurkacz před rokem a půl ovládl podnik hraný rovněž na tvrdém povrchu ve Winston-Salemu. Finále proti Kordovi, jehož otec vyhrál v roce 1998 Australian Open, sice začal ztraceným servisem, ale další brejk už soupeři nedovolil. Naopak čtyři z pěti brejkbolů proměnil, mohl se opřít o servis a po 68 minutách finále ukončil.

Někdejší nejlepší světový junior Korda se dočkal premiérové finálové účasti při teprve pátém startu v hlavní soutěži turnaje ATP.

