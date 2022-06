Hurkacz v Halle udolal Kyrgiose a s Medveděvem si zahraje první finále na trávě

Hubert Hurkacz si loni ve Wimbledonu vyšlápl na osminásobného šampiona Rogera Federera a prodral se až do semifinále. A nyní v generálce na londýnský grandslam v německém Halle postoupil poprvé do finále na trávě.



V dnešním semifinále si 25letý Polák poradil s Nickem Kyrgiosem. V prvním vzájemném souboji nastřílel 27 es, soupeř dokonce ještě o tři více. A přestože soupeři ani jednou nesebral servis, lépe zvládl tie-breaky a vyhrál 4-6 7-6 7-6.



Do finále se Hurkacz dostal popáté v kariéře, poprvé v sezoně a poprvé mimo tvrdý povrch. Dosud v něm neprohrál, triumfy slavil v roce 2019 ve Winson-Salemu a loni v Delray Beach, Miami a Métách.







O celkově 5. titul si Hurkacz zahraje se světovou jedničkou Daniilem Medveděvem (h2h 2-2), kterého poprvé udolal loni ve Wimbledonu a naposledy letos v Miami.



Medveděv, který minulou neděli překvapivě prohrál finále v Hertogenboschi s Timem Van Rijthovenen, dnes porazil 7-6 6-3 domácího Oscara Otteho a letošní bilanci na trávě vylepšil na 7-1.



26letý Medveděv, který kvůli invazi Ruska na Ukrajině nesmí startovat ve Wimbledonu, bude v neděli bojovat o 14. titul - druhý na trávě a první od triumfu na loňském US Open.





• ATP 500 HALLE •

Německo, tráva, 2.275.275 eur

sobotní výsledky (18. 06. 2022) • Dvouhra - semifinále • Medveděv (1-Rus.) - Otte (Něm.) 7-6(3) 6-3 Hurkacz (5-Pol.) - Kyrgios (Austr.) 4-6 7-6(2) 7-6(4)