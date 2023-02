Hurkacz vyhrál halový turnaj v Marseille. Ve čtvrtfinále utekl z mečbolu, ve finále ze setbolů

Hubert Hurkacz v Marseille vyhrál čtyři zápasy během čtyř dnů, ale ani jako nasazená jednička a jediný člen Top 20 v soutěži to neměl snadné. Hned v úvodním vystoupení se švýcarským mladíkem Leandrem Riedim musel otáčet z 0-1 na sety a ve čtvrtfinále se Švédem Mikaelem Ymerem dokonce odvracel mečbol.



Roli největšího favorita ale 26letý Polák nakonec přeci jen potvrdil. V semifinále si poradil s Kazachem Alexanderem Bublikem a nejméně gamů ztratil v dnešním finále, v němž si poradil 6-3 7-6 s domácím Benjaminem Bonzim.



Ovšem ani duel s 60. hráčem světa neprobíhal bez komplikací. V prvním setu Hurkacz neudržel výhodu prvního brejku a ve druhé sadě za stavu 5-6 čelil celkem třem setbolům. K výhře si pomohl 19 esy, po prvním podání získal 41 z 44 fiftýnů.



"Jsem superšťastný. Gratuluju Benjaminovi, dnes hrál opravdu dobře. Myslím, že druhý set by si zasloužil vyhrát víc než já. Já se jen snažil tvrdě bojovat. Letos hraje opravdu dobře a určitě se brzy dočká titulu," řekl 11. hráč světa Hurkacz.







Vítěz předloňského Masters 1000 v Miami proměnil své 7. finále v celkově 6. titul, z toho pátý na tvrdém povrchu. Druhým halovým triumfem navázal na vítězství v Métách 2021.



"Myslím, že moje hra se zlepšuje. Dnes jsem dokázal vymyslet několik opravdu dobrých úderů a v důležitých okamžicích jsem dobře podával, takže jsem za dnešní výhru moc rád," dodal 11. polský šampion.



26letý Bonzi prohrál i své druhé finále na okruhu ATP necelé dva měsíce poté, co neuspěl v indickém Puné proti Nizozemci Tallonu Griekspoorovi.



"Byl to pro mě dobrý týden. Bohužel jsme dnes nevyhrál. Hubi dnes příliš dobře podával, hrál opravdu dobře. Ve druhém setu jsem se snažil vyvinout tlak a dostat ho do třetího setu, ale byl nad mé síly. Přesto to pro mě byl dobrý týden se spoustou pozitiv," řekl Bonzi.



Oba finalisty čeká rychlý přesun do Dubaje. Hurkacz v prvním kole vyzve bývalého britského šampiona Andyho Murrayho (h2h 2-1), Bonziho čeká duel se Švédem Mikaelem Ymerem (h2h 0-2).

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala, 784.830 eur

nedělní výsledky (26. 02. 2023) • Dvouhra - finále • Hurkacz (1-Pol.) - Bonzi (Fr.) 6-3 7-6(4) • Čtyřhra - finále • Roger-Vasselin/González (1-Fr./Mex.) - Mahut/Martin (2-Fr.) 4-6 7-6(4) 10-7