Hvězdní tenisté a jejich méně slavní sourozenci. Kdo trénoval na Spartě a kdo sbíral grandslamy?

JACOPO A MATTEO BERRETINIOVI

Šestadvacetiletý Matteo ja aktuálně jedním z nejlepších hráčů světa, kterého nelze přehlédnout nejen díky jeho tenisovým kvalitám. Aktuální šestka žebříčku ATP totiž měří skoro dva metry a váží takřka metrák. Rodák z Říma hraje hodně agresivně a silově, jeho podání dokáže mnohdy letět rychlostí přes 230 km/h. Grandslam ještě nevyhrál, ale už za sebou má wimbledonské finále a na okruhu ATP získal celkem 5 titulů.

To o tři roky mladší bratr Jacopo se Matteovi zatím podobá jenom fyzickými parametry. V žebříčku aktuálně okupuje až 527. pozici a nikdy se nedostal výše, než na 290. místo. Na okruhu ATP v singlu ještě nenaskočil, v deblu to zvládl na loňském Sardegna Open, kde se s bratrem dostali až do semifinále.



DJORDJE, MARKO A NOVAK DJOKOVIČOVI

Novak Djokovič je jméno, které není třeba představovat. Je jedním z několika sportovců světa, jejichž úspěch přesahuje hranice sportu. Celkem 369 týdnů zatím strávil jako světová jednička, dvacetkrát ovládl některý z grandslamů a celkem vyhrál 86 titulů kategorie ATP. Tenis hráli ale také oba jeho bratři, i když tomu nejslavnějšímu byli oba hodně vzdáleni.

Třicetiletý Marko se dokázal maximálně dostat na 571. místo. Nejmladší z tria, šestadvacetiletý Djordje, trénoval před lety i na pražské Spartě a byl označován za velký talent. V něj nikdy nedorostl, nejvýše se dostal na 1463. pozici žebříčku. Není to tak dávno, co jemu i Markovi vyslala jejich matka Dijana na dálku omluvu. "Oba měli velký talent, ale nemohli jsme si dovolit podporovat kromě Novaka i je," kála se před pár lety v rozhovoru pro tennisworldusa.org. Novak rodině tuto oběť výrazně splatil, dosud dokázal sportem vydělat přes 34 milionů dolarů.



KAROLÍNA A KRISTÝNA PLÍŠKOVY

Nejen sestry, ale rovnou dvojčata, to jsou Karolína a Kristýna Plíškovy, elitní české tenistky, které by od sebe laik na první pohled nerozeznal. Obě jsou vysoké, krásné a špičkové v tom, co umí nejlépe. O stupínek lepší je přesto Karolína, která dokonce v červenci 2017 krátce seděla na tenisovém trůně. Dvakrát také byla ve finále některého z grandslamů (US Open 2016, Wimbledon 2021).

Také Kristýna byla v grandslamovém finále, bohužel jen v tom juniorském, ale zase ho dokázala vyhrát. Její kariéra na kurtech je podstatně skromnější, ačkoliv v mládí byla považována za větší talent než její sestra. Přesto v žebříčku vyšplhala maximálně na 35. místo a na rozdíl od sestřiných šestnácti vyhraných turnajů kategorie WTA ona ovládla pouze jeden. Aktuálně si dává od tenisu pauzu, nedávno totiž oznámila, že je těhotná. A to s fotbalistou Sparty Dávidem Hanckem.



AGNIESZKA A URSZULA RADWAŇSKÉ

Bývalá světová dvojka (aktuálně třiatřicetiletá) Agnieszka Radwaňská sice už téměř čtyři roky tenis nehraje, ale odkaz za ní zůstal slušný. Celkem sedmadvacet vydělaných milionů, samozřejmě v dolarech, dvacet vyhraných turnajů kategorie WTA a v nejlepším případě druhé místo světového žebříčku. To už je odkaz, který se jen tak nesmaže. Oceněn byl také v Polsku, na londýnské olympiádě v roce 2012 byla Radwaňská vlajkonoškou na zahajovacím ceremoniálu.

Agnieszka tak perfektně zastínila o dva roky mladší Urszulu. Její kariéra sice pořád ještě pokračuje, ale vzhledem k tomu, že se aktuálně nachází na 313. místě žebříčku, převážně hraje jen na turnajích kategorie ITF. Rozhodně se nedá říci, že by Urszula na tour jen paběrkovala, však má na kontě téměř 700 odehraných utkání, ale titul kategorie WTA nezískala žádný. Tedy ve dvouhře. Ve čtyřhře jeden na kontě má. Před necelými deseti lety byla 29. hráčkou světa.



STEFANOS A PETROS TSITSIPASOVI

Řecko není zrovna tenisovou velmocí, to není žádná překvapivá informace. Ale co není - může být. Mezi ženami je v posledních letech hodně slyšet o Marii Sakkariové, ale tu ještě v tenisové popularitě přeskočil třiadvacetiletý Stefanos Tsitsipas. Aktuálně pátý hráč světa už se dokázal vyšplhat dokonce na medailové příčky a vloni v létě byl třetím hráčem žebříčku ATP. Když v roce 2018 ovládl Stockholm Open, stal se prvním Řekem v historii, který něco podobného dokázal. Rekordy své země směle překonává dál, je totiž i prvním Řekem, který pronikl do světové stovky.

O dva roky mladší bratr Petros by se mu rád přiblížil, ale zatím je mezi nimi výkonnostní propast asi jako mezi Řeckem a Tureckem. Jeho nejlepší umístění je 727. místo, na turnaje kategorie ATP proniká sporadicky na divokou kartu. Například během loňské premiéry na Open 13 v Marseille vypadl hned v 1. kole, a to za 45 minut hry. Vyklepl ho Alejandro Davidovich.



SERENA A VENUS WILLIAMSOVY

Dobře, tohle je celkem specifický případ. To, že bývalou světovou jedničku a pětinásobnou vítězku Wimbledonu označujeme jako tu méně slavnou z rodiny, je vlastně celkem absurdní, ale takhle to u Williamsových zkrátka chodí. Jedenačtyřicetiletá Venus byla ve svých nejslavnějších letech skutečně dominantní, kromě zmiňovaného Wimbledonu zvládla vyhrát také US Open a celkem ovládla 49 turnajů.

Jenže co to je proti o rok mladší Sereně. Grandslamů získala třiadvacet, první hráčkou světa byla neuvěřitelných 319 týdnů (z toho 186 týdnů v řadě) a rekordem je také více než 94 milionů dolarů, které dokázala vydělat na prize money. Čtrnáct titulů získaly obě v grandslamových čtyřhrách, málokoho asi překvapí, že všechny spolu...



ALEXANDER A MISCHA ZVEREVOVI

Rafael Nadal a Ivan Lendl ho už dříve označili za budoucí světovou jedničku. Roger Federer ho zase nazval supertalentem. A to všechno v době, kdy nyní pětadvacetiletý Alexander Zverev byl ještě teenagerem. Devatenáctkrát v kariéře už ovládl turnaj kategorie ATP a je finalistou US Open z roku 2020. Jedničkou se zatím nestal, aktuálně se tenhle téměř dvoumetrový rodák z Hamburku drží na třetím místě žebříčku.

V něm byste našli také jeho o devět let staršího bratra Mischu, který je na 570. místě. Tenisový veterán je dávno ve stínu nadanějšího bratra, ale nikdy to nevypadalo, že by mu záviděl. Soutěživost mají přesto Zverevovi v rodině, rodiče Alexandra a Mischy před lety úspěšně s raketami v ruce reprezentovali Sovětský svaz.