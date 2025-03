I když mám špatný den, úroveň mé hry je vysoká, říká šampion Draper

Lehce přes hodinku a bylo po všem. Jack Draper (23) zničil ve finále turnaje v Indian Wells Holgera Runeho hladce dvakrát 6:2 a připsal si první triumf na turnajích série Masters. Zároveň se premiérově dostal mezi elitní světovou desítku, když mu patří 7. místo. Tím to však pro mladého Brita rozhodně nekončí. Naopak.

Za celý turnaj přišel Draper o jediný set, když ho o něj připravil v semifinále Carlos Alcaraz. Nikdo další nedokázal třiadvacetiletého Brita potrápit víc. "Je důležité stanovit si cíle, ale bez tvrdé práce není možné ničeho dosáhnout. Musíte obětovat spoustu věcí a hlavně si věřit," říká nový šampion.

"S mým trenérem každý den tvrdě pracujeme na zlepšení. Máme jasný plán, co dělat. A zlepšení je jasné. Upřímně, i když mám špatný den, úroveň mé hry je stále velmi vysoká. Chci se stát jedním z nejlepších hráčů a dosáhnout velkých úspěchů. Když budu tvrdě makat, může se to povést. Vím, že je přede mnou dlouhá cesta, ale tímhle to rozhodně nekončí, " říká sebevědomě Draper.

Britův triumf v letošním ročníku Indian Wells může být o to překvapivější, že v minulém roce zde skončil již v prvním kole. "Před rokem jsem se tady cítil vážně špatně. Především psychicky. Necítil jsem míče, pral jsem se se servisem. Letos jsem věděl, že to může být jiné," říkal Draper, který na své cestě za doposud nejcennějším titulem vyřadil tři šampiony turnajů Masters 1000 Taylora Fritze, Carlose Alcaraze a naposledy Holgera Runeho.

"Je neskutečný pocit ovládnout takový turnaj. Od mladí jsem o tom snil. Vyhrát tady titul je pro mě splněným snem. Zlomovým momentem pro mě bylo semifinálové vítězství nad Carlosem, to mi dodalo obrovskou víru, že můžu uspět," popsal klíčové momenty turnaje Draper.

