I na antuce se rval o vítězství. Medveděv utekl z mečbolů a po 4 letech na ní porazil hráče Top 20

Daniil Medveděv vyhrál čtyři z pěti posledních turnajů včetně akce Masters 1000 v Miami. Během antukového jara se však od vítěze US Open 2021 či Turnaje mistrů 2020 velké věci neočekávají.



Takřka kdykoliv totiž může promluvit o antuce, nenechá na ní nit suchou. Stěžuje si, jak ji nenávidí, jak je každý odraz míčku špatný a jak je po každém zápasu špinavý.



I proto jeho výsledky na neoblíbeném povrchu nejsou nikterak oslnivé. V roce 2021 sice došel do čtvrtfinále Roland Garros, ale to byl na tomto povrchu jeho ojedinělý úspěch. Jestli se to tedy vůbec u stabilního hráče Top 10 dá brát jako úspěch. Kromě toho přidal už jen jedno semifinále (Masters Monte Carlo 2019) a jedno finále (ATP 500 Barcelona 2019).



Na první letošní akci na antuce se tak snaží alespoň prodat vítězné momentum z tvrdého povrchu a vytěžit z něj maximum. V Monte Carlu už dva zápasy zvládl, po relativně hladké výhře nad Italem Lorenzem Sonegem vyhrál i velkou osmifinálovou bitvu s Alexanderem Zverevem.



Medveděv se Zverevem na sebe narazili znovu po měsíci a celkově už počtrnácté, nicméně vůbec poprvé na antuce. I druhý letošní souboj vyhrál až po více než třech hodinách boje o rok starší Medveděv, v Monaku ve večerním duelu v chladných a větrných podmínkách uspěl až po obratu a odvrácení dvou mečbolů 3-6 7-5 7-6.

Zverev byl přitom několikrát blízko svému prvnímu skalpu hráče Top 20 od loňského French Open, na kterém si v semifinále vážně poranil kotník a přes půl roku pak nehrál. Jenže v situacích, kdy měl soupeře na 'lopatě', zahrál většinou až příliš pasivně, nebo chyboval.



Poprvé Zverev podával na vítězství za stavu 6-3 a 5-4. Medveděv si navíc svým arogantním chováním popudil proti sobě fanoušky, divoce s nimi gestikuloval a marně je utišoval. Ale právě negativní emoce ho paradoxně namotivovaly porvat se o obrat.



Ziskem tří gamů po sobě si vynutil třetí set a v něm se znovu ocitl v pozici, kdy soupeř podával na postup. Jenže německý tenista znovu selhal, když neuhrál ani jeden míček. A v rozhodujícím tie-breaku pak nevyužil dva mečboly.



Nejprve do kurtu nevrátil return soupeřova druhého servisu, přesto mu Medveděv nabídl ještě druhou šanci a vzteky napálil míček. Zverev měl mečbol i při svém servisu, po slabém druhém podání se ale dostal po tlak a ten neustál.



"Byl to šílený zápas. On dvakrát podával na postup, asi mohl zahrát lépe, ale tohle jsou prostě antukové kurty," nezapomněl zhodnotit povrch Medveděv, jenž na antuce porazil člena Top 20 poprvé od roku 2019, kdy v Barceloně zdolal Japonce Keie Nišikoriho.



"Před turnajem jsem sledoval hodně zápasů na antuce a jednou z věcí, které jsem vypozoroval, je, že se kdykoliv můžete vrátit do zápasu. Servis nemá takovou váhu, takže jakmile je zápas trochu těsný, může se to během vteřiny otočit. A to se mi dnes podařilo."







27letý Medveděv vyhrál 26 ze 27 posledních zápasů, svou letošní bilanci vylepšil na 31-3 a udělal druhý z pěti kroků na cestě za prvním antukovým a celkově 20. titulem.



Ve čtvrtfinále se poprvé utká s devátým hráčem světa Holgerem Runem. S dánským teenagerem ostrý zápas ještě nehrál, ale často s ním trénuje. 19letý Rune postoupil bez boje přes zraněného Itala Mattea Berrettiniho a na rozdíl od Medveděva ve čtvrtek odpočíval.



"Je to úžasný hráč, často spolu trénujeme. Poprvé to bylo na Turnaji mistrů, kdy byl ještě juniorem, a pak mnohokrát v Akademii Patricka Mouratogloua. Hodně spolu trénujeme na antuce. Myslím, že jsem na ní ještě nevyhrál set, ale dnes jsem hrál dobře, tak doufám, že zítra předvedu dobrý tenis," dodal Medveděv.



Hráče Top 10 může na antuce porazit počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2019, kdy si právě v Monte Carlu vyšlápl na Stefanose Tsitsipase a Novaka Djokoviče a následně v Barceloně na Nišikoriho.