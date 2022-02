Isner 'doma' v Dallasu vyhrál tie-breakovou bitvu s Andersonem a přerušil sérii porážek

John Isner na začátku sezony smetl Braydena Schnura, ale pak nestačil na Struffa, Evanse, Kokkinakise ani Cressyho a z Austrálie se vrátil se sérií čtyř porážek.



Po třech týdnech se na kurty vrátil na nové halové akci ATP 250 v Dallasu, která se koná v tenisovém komplexu zhruba kilometr od jeho bydliště. A 36letý Američan v domácím prostředí šňůru porážek ukončil, přestože byl proti Kevinu Andersonovi dvakrát tři míčky od další prohry.



Repríza wimbledonského maratonu z roku 2018 mezi dvoumetrovými hráči s dělovým servisem, kteří nastříleli celkem 56 es, nepřekvapivě nepřinesl ani jednu ztrátu podání. Američan v tie-breakové bitvě vyhrál 7-6 6-7 7-6 a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 9-5.



"Byla skvělá atmosféra a já jsem šťastný, že jsem ten zápas vyhrál. Ve druhém setu jsem ztratil hodně sil, i proto jsem moc rád, že jsem to dotáhl k postupu," komentoval Isner. "Delší dobu jsem nehrál, snad na dnešním zápasu budu moct svatě v dalších kolech," dodal.



Isner a o rok mladší Anderson sehráli první vzájemný duel od wimbledonského semifinále 2018, z něhož vyšel Jihoafričan jako vítěz po šesti a půl hodinách. Byl to druhý nejdelší zápas v historii turnaje po nyní už legendární jedenáctihodinové a třídenní bitvě z roku 2010, v níž Isner porazil Francouze Nicolase Mahuta.



Bývalá světová osmička a aktuálně 26. hráč světa Isner bude ve čtvrtfinále proti vítězi duelu mezi Kanaďanem Vaskem Pospisilem a Rakušanem Jurijem Rodionovem bojovat o první minisérii dvou výher od loňského srpna.







Vstup do soutěže zvládl Taylor Fritz, který poprvé hraje turnaj ATP jako nasazená jednička. 24letý Američan v prvním vystoupení od prohry v osmifinále Australian Open a premiérově v roli hráče Top 20 přehrál 6-1 6-4 krajana a bývalého člena Top 10 Jacka Socka.



"Nikdy jsem v téhle roli jedničky ještě nebyl a mám od sebe velké očekávání. Mým cílem je samozřejmě turnaj vyhrát. Je to příjemný pocit být nasazenou jedničkou," řekl Fritz.

• ATP 250 DALLAS •

USA / Texas, tv. povrch / hala, 792.980 dolarů

středeční výsledky (09. 02. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Fritz (1-USA) - Sock (USA) 6-1 6-4 Isner (3-USA) - Anderson (JAR) 7-6(1) 6-7(7) 7-6(5) Mannarino (5-Fr.) - Johnson (USA) 6-7(2) 6-2 7-6(2) Giron (7-USA) - Broady (Brit.) 3-6 6-3 6-1 Thompson (Austr.) - Nakashima (8-USA) 7-5 7-6(1) Seppi (It.) - Altmaier (Něm.) 4-6 6-3 6-4