Isner v Torontu vyřadil Rubljova a vyhrál už poosmé v řadě

John Isner v pandemické době hraje jen velmi omezený počet turnaj a úvodní půlrok sezony se americkému obrovi příliš nepovedl. Na amerických betonech ovšem znovu chytá formu. Bývalý osmý hráč světa se po semifinále v Los Cabos před dvěma týdny v Atlantě dočkal své 16. trofeje a první po více než dvou letech.

V neporazitelnosti pokračuje také v Torontu, kde postupně vyřadil Alejandra Davidoviche, Cristiana Garína a dnes jednoho z největších favoritů Andreje Rubljova, kterého letos porazil i podruhé.

Šestatřicetiletý Američan si k postupu pomohl 20 esy a více než 60% úspěšností trefených prvních podání, ve druhé sadě odvrátil všechny čtyři brejkboly a v tie-breaku otočil stav 0-3.

Rubljov potvrdil pokles formy v poslední době. Zatímco v úvodních měsících sezony patřil na tvrdém povrchu k nejlepším, na olympiádě v Tokiu skončil hned v prvním kole a daleko se nedostal ani v kanadské metropoli.

O první semifinále na podnicích Masters od předloňského finále v Miami bude Isner bojovat s Gaëlem Monfilsem, nebo Francesem Tiafoem.

straight! @JohnIsner stays perfect against Andrey Rublev, notching a 7-5 7-6 win to reach the quarter-finals at Toronto. #NBO21 pic.twitter.com/ltDbwlivnO