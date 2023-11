Italové po 47 letech ovládli Davis Cup. Oslavy odšpuntoval hrdina Sinner

DAVIS CUP - Italští tenisté si po 25 letech zahráli ve finále Davis Cupu a ukončili 47 let dlouhé čekání na druhý zisk 'Salátové mísy'. Zatímco v sobotním semifinále proti Srbům byli jediný míček od vyřazení, osmadvacetinásobné šampiony z Austrálie ve finále porazili už po dvouhrách. Na úvodní bod Mattea Arnaldiho (22) navázal hrdina země z Apeninského poloostrovu Jannik Sinner (22), který smetl 6:3, 6:0 Alexe de Minaura (24) a ve španělské Málaze korunoval své skvělé vystoupení pátou výhrou v pátém zápasu.

Italové v září na domácí půdě v Boloni i bez Jannika Sinnera prošli skupinovou fází, když na porážku s Kanadou zareagovali výhrami nad Chile a Švédskem. Na finálovém turnaji ve španělské Málaze se už mohli opřít také o kvality v životní formě hrající světové čtyřky Sinnera, který se stal ústřední postavou na cestě k triumfu.

Proti Nizozemcům i Srbům nejprve vyrovnal vítěznou dvouhrou týmových jedniček a následně obraty dokonal ve čtyřhře po boku Lorenza Sonega. V sobotním semifinále se světovou jedničkou Novakem Djokovičem přitom čelil třem mečbolům v řadě, heroickým výkonem ale vyřazení odvrátil a Italům dodal potřebné sebevědomí pro vyvrcholení letošního ročníku.

Pevné základy pro finálový úspěch proti Austrálii položil 44. hráč světa Matteo Arnaldi, jenž ve třech setech zdolal Alexeie Popyrina. Sinner už pak 'jen' potvrdil roli favorita proti Alexi de Minaurovi a Itálie mohla začít slavit.

Italové si finále zahráli poprvé od roku 1998 a navázali v něm na dosud jediný triumf z roku 1976.

Popyrin – Arnaldi 5:7, 6:2, 4:6

Arnaldi si letos odbyl premiérovou sezonu v daviscupovém výběru a pro tým kapitána Filippa Volandriho byl velmi platným hráčem. Ve dvouhře vyhrál tři ze čtyř zápasů a kolena se mu nerozklepala ani na úvod finále.

Arnaldi puts Italy one match away from victory



Winning 7-5 2-6 6-4 over Alexei Popyrin #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/FXr4iJW08j — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023

Dvaadvacetiletý Ital si po dvou a půl hodinách boje poradil s v žebříčku o čtyři pozice lépe postaveným Popyrinem. V rozhodujícím třetím setu čelil celkem osmi brejkbolům ve čtyřech různých gamech, ale všechny dokázal zlikvidovat a zvítězil 7:5, 2:6, 6:4.

"Myslím, že jsem vyhrál jeden z nejdůležitějších zápasů v životě. Vůbec teď nevím, co říct," radoval se šťastný Arnaldi, jenž výhru věnoval otci své přítelkyně, který nedávno zemřel.

De Minaur – Sinner 3:6, 0:6

O italském triumfu následně rozhodl Sinner. Necelých 24 hodin po skalpu Djokoviče smetl 6:3, 6:0 světovou dvanáctku De Minaura, s nímž vyhrál i šestý vzájemný souboj. Z týmové lavičky vítězství sledoval i bývalý šestý hráč světa a finalista předloňského Wimbledonu Matteo Berrettini, pro kterého sezona skončila zraněním kotníku na US Open.

"Matteovi potří obrovské díky. Má za sebou sezonu prošpikovanou zraněními a pro nás to moc znamenalo, že nás všechny přijel povzbudit. Dodal nám spoustu pozitivní energie," řekl Sinner.

Čtvrtý hráč světa Sinner minulý týden odehrál pět zápasů na Turnaji mistrů, na kterém prohál až ve finále, a maximum možného nyní absolvoval i v Málaze. Ve Španělsku vyhrál všech pět zápasů - tři ve dvouhře a dva ve čtyřhře.

Rodák z Innichenu udělal sladkou tečku za parádní sezonou, během které si poprvé zahrál semifinále grandslamu (Wimbledon), slavil první triumf na podniku Masters 1000 (Toronto), ve světovém žebříčku ATP vyrovnal posunem na čtvrté místo italské maximum a jako první Ital v open éře vyhrál během jednoho kalendářního roku víc než 54 zápasů (celkem 64).

Australané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili české tenisty, znovu po roce marně útočili na 29. titul v týmové soutěži. Naposledy triumfovali již před 20 lety. Víc trofejí mají jen Američané, kteří vyhráli dvaatřicetkrát.

What a great tournament from Australia



Just falling short in the final #DavisCupFinals | @TennisAustralia pic.twitter.com/LKgpiBVijv — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023