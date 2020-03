ITF by mohla hráče pokutovat, pokud vynechají French Open

Dle americké televizní stanice ESPN jedná Mezinárodní tenisová federace o tom, že by tenisty, kteří vynechají letošní French Open, pokutovala. Nový termín antukového grandslamu však koliduje s exhibičním Laver Cupem Rogera Federera a začíná týden po skončení US Open.

French Open bylo přesunuto na 20. září až 4. října, což vyvolalo velkou kontroverzi. Týden předtím se totiž dle momentálního kalendáře dohraje US Open a nový termín koliduje s exhibičním Laver Cupem, jehož zakladatelem je švýcarský fenomén Roger Federer.

Přesun antukového grandslamu schytal obrovskou kritiku a reakce ze stran hráčů, již ani nevěděli, že se změna termínu chystá, byly vesměs pouze negativní.

Dle americké televizní stanice ESPN se Mezinárodní tenisová federace (ITF) chystá tenisty, kteří se místo French Open rozhodnou hrát jiný turnaj, pokutovat.

To by znamenalo, že Federer bude muset přesunout svůj Laver Cup, jenž je na programu od 25. do 27. září v americkém Bostonu, jinak zaplatí pokutu.

"Bohužel se nikdy nezavděčíte všem. Na druhou stranu tu jiná možnost asi ani není. Na grandslam dorazí 128 mužů i žen, navíc tu máme kvalifikaci a čtyřhry. Laver Cup hraje 12 hráčů. Nemluvím ani o tom, že spousta hráčů je finančně závislá právě na tom, kolik si vydělají na grandslamech," řekl kapitán švýcarského fedcupového týmu Heinz Günthardt.

Rekordman v počtu grandslamových trofejí ani ITF se zatím k tomuto nevyjádřili.