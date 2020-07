ITF stanovila termín restartu svých turnajů. Začne se 17. srpna

Tenisová sezona byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v březnu a na okruh ITF se tenisté vrátí po pětiměsíční pauze. Hráči i pořadatelé jednotlivých turnajů byli informováni ohledně plánovaných opatření proti šíření nemoci Covid-19. Provizorní kalendáře pro mužské i ženské soutěže by měly být zveřejněny v nejbližších dnech, vedení na nich stále pracuje a počítá i s možnými změnami, pokud se situace ohledně koronaviru na některých místech zhorší.

"S radostí oznamujeme, že se brzy dočkáme restartu turnajů ITF. Tento rok je pro nás všechny velkou výzvou. Jsme rádi, že zase poskytneme hráčům příležitost výdělku a soutěžních zápasů. Budeme velmi obezřetní, cílem je udržet všechny zúčastněné v bezpečí," uvedl prezident ITF David Haggerty s tím, že juniorské soutěže se rozjedou 31. srpna, kdy má začít US Open. Do New Yorku, kde se bude poprvé v historii hrát bez diváků, se však junioři letos nepodívají.

Na okruhu WTA dojde k restartu už příští víkend 1. srpna na antuce v italském Palermu. Mužský turnaj ve Washingtonu, který měl od 14. srpna zahájit dění na mužském okruhu, byl zrušen. Muži tak nejspíše začnou rovnou ve Flushing Meadows, kde se od 22. srpna nejprve uskuteční přeložený podnik ze Cincinnati a poté grandslamové US Open.