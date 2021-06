Ivančice Barboře Krejčíkové fandí, cenu města dostala už před dvěma lety

Postup Barbory Krejčíkové do semifinále grandslamového Roland Garros v Paříži sledovali dnes přes poledne i fanoušci v Ivančicích, kde tenistka žije. Tenistů je v městečku spousta a ti jí drží palce, řekl ČTK starosta Ivančic Milan Buček.

"Bára tu trénuje každý rok na kurtech, pořád je tady doma. Každý Ivančák, který jen trochu hraje tenis, její úspěchy sleduje. Pokud se bude semifinále hrát v nějakou rozumnou dobu a lidi nebudou v práci, tak bude v hospodě určitě plno. Takhle přes poledne mají lidi málokdy prostor zápas sledovat. Já měl štěstí, že jsem část zápasu mohl sledovat na obědě," poznamenal Buček. Fanoušci budou mít šanci Krejčíkové ve čtvrtek fandit, k semifinále nastoupí nejdříve v 15 hodin.

Pětadvacetiletá tenistka už v roce 2018 dostala Cenu města Ivančice, poté co zvítězila ve čtyřhře na French Open i ve Wimbledonu. Na trofeje tehdy dosáhla společně s Kateřinou Siniakovou.

Krejčíková se narodila v roce 1995 v Brně, s rodinou žije v Ivančicích, kde absolvovala gymnázium. Ač vyhrála na grandslamech dvakrát čtyřhru a třikrát mix, ve dvouhře je v semifinále poprvé. Životní úspěch oslavila poté, co porazila Američanku Cori Gauffovou 7:6 a 6:3. O finále si zahraje proti Marii Sakkariové z Řecka.

Krejčíková zároveň postoupila do semifinále čtyřhry se Siniakovou, a pokud by v Paříži získala titul, stala by se hráčka z Ivančic podruhé v kariéře světovou deblovou jedničkou.