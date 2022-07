Ivaniševič poučoval Djokoviče o historii Wimbledonu. O jeho odolnosti a houževnatosti nikdy nepochyboval

Ten ale tehdy o titul vůbec nebojoval. "Řekl jsem mu - 'Chlape, to já jsem byl ve finále 1992. Sampras se mnou prohrál v semifinále!'," vyprávěl Ivaniševič, jak zareagoval na Djokovičovo zaváhání. Někdejšího chorvatského tenistu tehdy ve finále porazil jiný Američan Andre Agassi. Na jediný wimbledonský titul si musel Ivaniševič počkat až do roku 2001, kdy se do hlavní soutěže dostal jen díky divoké kartě.

V neděli byl v lóži při Djokovičově vítězném finále proti Nicku Kyrgiosovi. Zisk jednadvacátého grandslamového titulu považuje za důkaz odolnosti srbského tenisty, pro něhož sezona začala deportací z Austrálie krátce před Australian Open kvůli tomu, že není očkovaný proti koronaviru. "Po něčem takovém se lidé nemusí nikdy vrátit k tenisu nebo čemukoliv," připomněl Ivaniševič situaci, která těžce dopadla na celý Djokovičův tým.

Srbský tenista se z toho dokázal vzpamatovat. "Je neuvěřitelné, jak tím prošel. Pro mě je to opravdu hrdinství, protože nebylo snadné všechno skousnout a vrátit se zpět k hraní tenisu. Je to skvělý šampion," ocenil Djokovičův charakter Ivaniševič, který o jeho houževnatosti nikdy nepochyboval.

Ve wimbledonském finále udolal Djokovič Kyrgiose, s nímž oba předchozí vzájemné zápasy prohrál. Ivaniševič složil australskému bouřlivákovi poklonu. "Nick Kyrgios je génius, tenisový génius. Pro mě je to jasně nejlepší servisman. Neuvěřitelný tenista," řekl na jeho adresu.