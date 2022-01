Izolace kvůli covidu ho nerozhodila. Karacev v Sydney vyhrál svůj první turnaj sezony

Aslan Karacev po předloňské covidové pauze vletěl jako kometa mezi širší světovou špičku a loni prožil životní sezonu. A zdá se, že nemusí být jedinou.



28letý Rus vstoupil i do roku 2022 skvělým způsobem. I když měl na konci prosince po příletu do Austrálie pozitivní test na Covid-19 a místo účasti na ATP Cupu musel do izolace, nenašel hned na prvním turnaji přemožitele.



Dvacátý hráč světa Karacev z pozice nasazené jedničky ovládl podnik ATP 250 v Sydney. Porazil Srba Miomira Kecmanoviče, Itala Lorenza Sonegu, ve formě hrajícího Brita Daniela Evanse a dnes si poradil i s bývalou světovou jedničkou Andym Murraym.



Karacev v prvním vzájemném střetnutí odvrátil všech pět brejkbolů a po hodině a půl zvítězil 6-3 6-3.



"Dnes jsem odehrál asi nejlepší zápas na turnaji. Jsem rád, že moje výkonu jdou pomalu nahoru a před Melbourne jsem se naladil na vítěznou vlnu. Po dnech na hotelu to nebylo snadné, ale zůstával jsem pozitivně naladěný," řekl Karacev.







Ve svém celkově čtvrtém finále si ruský tenista připsal třetí titul, loni triumfoval v Dubaji a Moskvě.



34letý Murray, který se kvůli vleklým problémům s kyčlemi propadl ve světovém žebříčku, se ve finále představil po více než dvou letech a teprve podruhé od března 2017. Trojnásobný grandslamový vítěz poslední titul získal v říjnu 2019 v Antverpách, celkem má na kontě 46 turnajových triumfů.



Tento týden Murray poprvé po sérii 19 turnajů ATP vyhrál víc jak dva zápasy po sobě. Pátou výhru, která by ho poprvé od května 2018 vrátila do Top 100, ale nepřidal.



Oba finalisté se nyní přesunou do Melbourne. Karacev, který loni při debutu na Australian Open došel senzačně až do semifinále, se v prvním kole utká se Španělem Jaumem Munarem. Pětinásobný finalista Murray si znovu po týdnu zahraje s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim.

• ATP 250 SYDNEY •

Austrálie, tv. povrch, 521.000 dolarů

sobotní výsledky (15. 01. 2021) • Dvouhra - finále • Karacev (1-Rus.) - A. Murray (Brit.) 6-3 6-3 • Čtyřhra - finále • Polášek/Peers (3-SR/Austr.) - Bolelli/Fognini (It.) 7-5 7-5