Jabeurová v Abú Zabí suverénně vyhrála šlágr s Raducanuovou, Sakkariová po výprasku dohrála

Ons Jabeurová si loni ve Wimbledonu zahrála své třetí grandslamové finále a po porážce s Markétou Vondroušovou na premiérový triumf na majorech stále čeká. Tunisance se navíc po odjezdu z All England Clubu úplně přestalo dařit a jen na jednom z posledních sedmi turnajů (titul na WTA 250 v Ningbu) vyhrála více než jeden zápas.

Aktuální sezonu odstartovala až na Australian Open, kde ve druhém kole schytala za necelou hodinu výprask 0:6, 2:6 od teenagerky Mirry Andrejevové. Mnohem lepší formou se zatím prezentuje při své druhé účasti v Abú Zabí, kde před třemi lety skončila v osmifinále a letos začala jasnou výhrou nad Emmou Raducanuovou.

Měl to být šlágr středečního programu, ale Jabeurová od začátku dominovala. V úvodním dějství sice i vinou čtyř neproměněných setbolů dovolila grandslamové šampionce stáhnout skóre z 1:5 na 4:5, nicméně set dopodávala čistou hrou.

Také druhá sada měla jednoznačný průběh a tentokrát nasazená dvojka žádné komplikace nepřipustila. Stejně jako v úvodním setu si vypracovala náskok 5:1, v sedmé hře už popáté v utkání sebrala Raducanuové, která uzavřela kvůli několika zraněním loňskou sezonu už v dubnu, podání a duel po hodině a 18 minutách uzavřela.

Jabeurová má na dosah svou teprve druhou semifinálovou účast od zmíněného nezdaru ve finále slavného Wimbledonu. Její čtvrtfinálovou soupeřkou bude Beatriz Haddadová Maiaová. Se světovou třináctkou má bilanci 2:1. Na nejvyšším okruhu se utkaly dvakrát, bývalá světová dvojka dominovala loni ve Stuttgartu a Brazilka jí o pár týdnů později oplatila porážku na French Open.

Haddadová Maiaová se v Abú Zabí probojovala do svého prvního letošního čtvrtfinále a stále obhajuje loňskou semifinálovou účast. Nasazená šestka po třech hodinách a 43 minutách udolala v nejdelším zápase letošní sezony na ženském okruhu 7:6, 6:7, 6:1 trápící se Magdu Linetteovou.

Marii Sakkariové, která na konci loňské sezony získala na WTA 1000 v Guadalajaře svůj teprve druhý kariérní titul, se vůbec nepovedly úvodní dva letošní individuální turnaje. Světová devítka prohrála ve druhém kole Australian Open s Elinou Avanesjanovou a v Abú Zabí končí hned po úvodním zápase, v němž schytala výprask od Sorany Cirsteaové.

V utkání nevyužila ani jednu ze sedmi brejkbolových příležitostí, sama jich Rumunce nabídla celkem 17 a pětkrát ztratila vlastní servis. Na kurtu vydržela vzdorovat jen hodinu a 17 minut a vzájemnou bilanci si zhoršila na 1:3.

20th Top 10 win of her career @sorana_cirstea is all smiles as she knocks out the No.3 seed Sakkari!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/zOIkkIAUty — wta (@WTA) February 7, 2024