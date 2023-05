Jak Alcaraz obhájil v Madridu? Jsem silný jako býk, říká si mistr klíčových momentů

Nezdolný, sebevědomý, zarputilý a stále pokorný. Alcaraz sice každým vítězným zápasem získává zkušenosti, které z něj dělají šampiona, nicméně v Madridu bylo v několika momentech vidět, že ani on není dokonalým tenisovým strojem. Ale i to má publikum rádo. Chce vidět své hrdiny, jak překonávají nástrahy. Hladká vítězství bývají nudná.

Když vydřel postup do semifinále, tak nějak sám přirozeně charakterizoval svou hru. "Věděl jsem, že musím zůstat soustředěný, věděl jsem, že to bude boj, kde budeme hrát třeba desetkrát přes síť pro jeden fiftýn. V jednu chvíli jsem si dokonce opakoval to, co jsem si říkal na US Open. Že jsem silný jako býk a že to zvládnu. Pomohlo mi to," vyprávěl po vítězství nad Bornou Čoričem.

Velmi podobně zvládl i finále. Nenechal se rozhodit nepříznivým vývojem zápasu, ani tím, že měl Jan-Lennard Struff až do začátku třetí sady na svém kontě více vyhraných výměn. Když totiž přišlo na důležité míče, Carlos Alcaraz opět vytáhl své nejlepší zbraně. "Myslím, že už jsem pomalu hráč pro velké zápasy. Hrál jsem 13 finále a 10 z nich jsem vyhrál. V těžkých chvílích můžu rozhodnout tím, že udělám věci jinak. Věci, které ostatní obvykle nedělají," vyprávěl po triumfu v Madridu.

Most Masters 1000 titles (active players)



38 - Djokovic

36 - Nadal

14 - Murray

5 - Zverev, Medvedev

4 - ALCARAZ@carlosalcaraz #MMOpen pic.twitter.com/spE4Pj8swp — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2023

Klíčové momenty

Ač vypadá Alcarazovo tažení suverénně, v několika zápasech (hlavně ve finále) si vybral slabší chvilku, byl v útlumu a moc se mu nedařilo. Pokaždé se ale z problémů dostal a zejména závěry zvládal parádně.

Alcaraz - Ruusuvuori

Tohle byla letošní novinka. Hned na úvod turnaje Alcaraz poprvé v sezoně prohrál úvodní set. Fin Emil Ruusuvuori i díky tomu nebyl daleko od senzace, ve druhém setu měl hned pět brejkbolů za stavu 3-3, jenže ani jeden neproměnil a vzápětí o servis přišel a padl ve třísetové bitvě.

Alcaraz - Chačanov

Znovu to vypadalo na komplikace. Čtvrtfinále s 12. hráčem žebříčku ATP mířilo do třetí sady, Alcaraz prohrával ve druhém setu 1-4 a Rus si připravil dva brejkboly. Opět ale přišly chvíle soustředění a velká otočka na konečných 7-5.

Alcaraz - Struff

Proti německému ranaři, který si proklestil cestu až do finále navzdory prohře v kvalifikaci, to nebyla procházka růžovým sadem. A znovu se opakovalo fotbalové "nedáš-dostaneš". Ani Struff nedokázal využít nabízenou příležitost a odskočit v rozhodující sadě při brejkbolu na 1-2. Vzápětí přišel protiúder, Alcaraz využil ve čtvrtém gamu drobného výpadku soupeře na servisu a zápas už nepustil.

Důležitá čísla

5

Pouhých pět bodů ho nyní dělí od postu světové jedničky, kde figuruje Novak Djokovič. Návrat na trůn je ale defacto formalitou. Pokud na dalším podniku Masters v Římě nastoupí alespoň k jednomu zápasu, bude opět hráčem číslo 1.

94%

Rok 2023 je pro čerstvě dvacetiletého Alcaraze unikátním. Doposud v něm nastoupil do 31 zápasů a 29 z nich vyhrál. Jeho bilance zápasů je výjimečných 94 % vítězství. Letos zatím odehrál 6 turnajů a pokaždé se dostal aspoň do semifinále. Pětkrát hrál finále a čtyřikrát získal titul. Porazit ho dokázali jen Cameron Norrie a Jannik Sinner, oba v třísetových zápasech.

Mamince k svátku

Triumfem v Madridu se mladý Španěl dostal do čela pořadí ATP Race. Když slavil své 20. narozeniny, dostal příležitost promluvit o sobě samém. "Kousek po kousku si uvědomuji, že si získávám respekt všech, kteří jsou na okruhu. Ale necítím se jako nejlepší hráč na světě. Snažím se myslet na sebe a dělat maximum. Finále nevyhraju proto, že jsem dvojka žebříčku," prohlásil španělský tenista.

Ze španělské metropole se Alcaraz přesouvá do Říma, kde už začíná další antukové Masters. Ještě před odletem ale stihl před vyprodanou arénou poděkovat a popřát mamince vše nejlepší ke Dni matek, který bude příští neděli. "Nebudu jí moci koupit dárek, tak jen doufám, že se jí ta má slova líbila. Ona mě vždycky podporuje a bylo opravdu hezké, vidět ji tady a mít její podporu," řekl Alcaraz směrem ke své mamince.