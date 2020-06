Jak dopadla videokonference ATP s hráči? US Open má tři scénáře

Včera se uskutečnila plánovaná videokonference Mužské tenisové asociace s jejími hráči. Na ni "dorazila" i nová ředitelka US Open Stacey Allasterová, která hráčům prezentovala tři možnosti letošního US Open. Jaké jsou?

Tenisová sezona je přerušená už od začátku března a mezinárodní turnaje se zase rozjedou nejdříve na začátku srpna. Hodně se teď mluví o US Open, kde má hlavní soutěž vypuknout v poslední srpnový den. Zatímco někteří hráči touží po tom, aby se newyorský grandslam odehrál, někteří přední tenisté jako světová jednička Novak Djokovič by si raději pauzu protáhli. Jaké jsou scénáře letošního ročníku obvykle závěrečného grandslamu sezony?

1) US Open i společná akce v Cincinnati se odehrají v areálu ve Flushing Meadows, ale to by znamenalo zrušení kvalifikace US Open a snížení počtu deblových míst v hlavní soutěži na 24 párů.

2) Zruší se Cincinnati a US Open proběhne tak, jak jsme zvyklí.

3) Zruší se Cincinnati i US Open.

Všichni účastníci by bydleli v hotelu TWA, který se nachází blízko Terminálu 5 letiště JFK. Všech 512 pokojů by bylo určeno pro hráče a personál turnaje, přičemž vlastníci prohlašují, že jejich hotel vlastní největší tělocvičnu na světě. Vzdálenost do areálu ve Flushing Meadows je podobná jako z hotelů na Manhattanu, kde hráči v průběhu turnaje obvykle bydlí.

Na procházky ve velkoměstě ale mohou účastníci nejspíše zapomenout. Pokud by nehráli zápas či neabsolvovali trénink, budou nejspíše muset veškerý volný čas trávit na hotelu.

Každý účastník může do New Yorku dorazit se dvěma členy týmu, ti musí v hotelu sdílet pokoj a pouze jeden z nich může hráče doprovodit do areálu turnaje.

Tenisté teď mají pár dní na to, aby se ke všemu vyjádřili. Šéf ATP Andrea Gaudenzi během videokonference potvrdil, že pokud se turnaj opravdu uskuteční, tak hráči, kteří do New Yorku jet nechtějí, nebudou žebříčkově ani finančně nijak penalizováni.

Finální verdikt má padnout 15. června.