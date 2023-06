Jak na Sabalenkovou? Muchová musí měnit hru, radí trenér Friedl

Před dvěma lety v Melbourne Muchovou zastavila těsně před branami finále Američanka Jennifer Bradyová, ve třísetové bitvě ji tehdy však limitovalo zranění břišního svalu.

Letos na French Open je Muchová chválena experty za ofenzivní a kreativní hru. Aryna Sabalenková zase demonstruje svou sílu agresivitou a dlouhými, tvrdými údery. Čtvrteční souboj tak zřejmě nabídne velmi atraktivní střetnutí, jehož favoritkou bude podle sázkových kanceláří běloruská tenistka.

"Aby Karolína uspěla, musí Sabalenkovou donutit hrát technické údery. Také bude potřeba často měnit rytmus hry, zařazovat do výměn kraťasy, nebát se zrychlovat výměny, hrát servis-síť, nebo klidně i return-síť," myslí si vítěz wimbledonské smíšené čtyřhry z roku 2001 Leoš Friedl.

Běloruská hráčka je podle něj v komfortní pozici, když může režírovat hru forhendem od základní čáry: "V tom případě je nejvíce patrná její agresivita i razance úderů. Karolína se proto bude muset pokoušet kouskovat hru, aby se Sabalenkovou nedostala do dlouhých a pravidelných silových výměn," dodává Friedl, jenž v loňském sezoně koučoval i Karolínu Plíškovou.

Přestože se zdá, že má Muchová solidní šanci zdolat Sabalenkovou kvůli pomalým odskokům míčku právě na antuce, Friedl by věřil více české hráčce na trávě: "Důvodem je herní styl Karolíny a i to, že výměny bývají kratší a Sabalenková pak nemívá tolik času dostat hráčku pod tlak."

Ranking: (před French Open / živý)

Muchová: 43 / 19

Sabalenková: 2 / 1

Muchová má za sebou těžší období, během nějž spadla až do třetí stovky žebříčku. Před French Open už jí ale patřilo 43. místo a je jisté, že se na začátku týdne vrátí do TOP 20 a posunem na 19. místo vyrovná své maximum. V případě postupu finále má šanci být poprvé v elitní desítce.

Sabalenková je sice druhou nasazenou i světovou dvojkou, ale pokud by Paříž vyhrála, nebo její hlavní rivalka Iga Šwiateková zaváhala v semifinále, stane se světovou jedničkou.

12 - Aryna Sabalenka is the 5th player this Century to win the first 12 Grand Slam matches of the year after J. Capriati (2001 and 2002), S. Williams (2002, 2003 and 2015), J. Henin (2007) and V. Azarenka (2013). Conqueror.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/w16JKLGkl3