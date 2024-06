Jak si Iga (znovu) podmanila Paříž: Respekt Naomi, útěk z mečbolu a víra ve vlastní tenis

Iga Šwiateková (23) přijela do Paříže jako hlavní favoritka a až na jeden krizový moment zvládla cestu za titulem s přehledem. Polská šampionka ukázala, že na antukových kurtech areálu Rolanda Garrose nemá v současném ženském tenisovém světě konkurenci.

Její hra je dominantní, má razantní podání, dokáže soupeřku vyřadit ze hry svou režií a když sama nechybuje, zápasy bývají jednoznačné. V deseti setech z 15 celkových povolila soupeřkám maximálně dva gamy, třikrát zazpíval kanár.

Málo hráček ji na antuce umí dostat do potíží a vzhledem k tomu, že cestou do závěrečných kol naprosto překvapivě vypadly dvě její největší rivalky Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová, prožila Šwiateková nejvíce emotivní zápas už ve druhém kole.

Letošní Roland Garros vyhrála díky útěku z mečbolu: "Určitě mi to dává pocit, že bych vždy měla věřit sama sobě. Že dokážu najít svůj tenis, i když mám velké potíže. Že se svým tenisem umím bránit. Dává mi to sebevědomí. Vždy se budu snažit ze všech sil bez ohledu na skóre, to v sobě mám. Někdy se to nějak sečte, někdy prohraju. Ale když se snažíte, jak nejlépe umíte, je to vždy to nejlepší řešení, protože ničeho nelitujete a víte, že na konci turnaje se to může proměnit v něco tak krásného," svěřila se polská tenistka s trofejí v rukou při závěrečném ceremoniálu ve vzpomínce na zápas s Naomi Ósakaovou.

Klíčové momenty

Šwiatková – Ósakaová 7:6, 1:6, 7:5

Bylo to zřejmě předčasné finále a také zápas, kdy Iga tušila, že nemá šanci vyhrát, když jí soupeřka sama nepomůže. Skvěle připravená Ósakaová hrála výjimečný tenis a od druhé sady naprosto dominovala. Několik příležitostí zavřít zápas, včetně jednoho mečbolu ale japonská sportovní ikona nevyužila. A tak se pomalu ale jistě začala projevovat mentální síla Šwiatekové, která rozhodující třetí set otočila ve svůj prospěch.

Po postupu se rozplakala, také ale věnovala své soupeřce slova respektu: "Upřímně, jsem šťastná, že je Naomi zpět, protože její tenis si zaslouží být viděn na těch největších pódiích. Dnes hrála úžasně. Mám velký respekt k jejímu návratu. I kvůli věcem, kterými si musela projít. A ještě jedna věc: je to matka a já jsem v takové situaci nikdy nebyla, ale tuším, jak asi musí být těžké skloubit tenis a mateřské povinnosti."

No sé si Paolini nos sorprenderá (que lo dudo), pero pinta que Iga Swiatek ganó Roland Garros el día que remontó esto ante Osaka. pic.twitter.com/CnWlMdwiyf — José Morón (@jmgmoron) June 6, 2024

Šwiateková – Gauffová 6:2, 6:4

Před zápasem se Coco Gauffová nechala slyšet, že se světové jedničky nebojí. První sada se sice Američance nepovedla, ve druhé ale získala brejk a podávala na stav 4:1. Jenže Šwiateková ukázala svou sílu. Přišel okamžitý re-break, čtyři gamy v řadě a i když Gauffová v koncovce vzdorovala a odvrátila tři mečboly, na čtvrtý už jí nezbyla síla.

Šwiateková – Paoliniová 6:2, 6:1

I když tento zápas vypadal jednoznačně, je třeba ho zmínit nejen kvůli tomu, že se jednalo o finále a tedy i poslední krok. Jasmine Paoliniová totiž hrála úvod zápasu bez respektu a dokonce jako první získala servis soupeřky.

Stejně jako v předchozích momentech turnaje se ale ukázala výjimečná vlastnost Šwiatekové, reagovat na negativa přepnutím do doslova válečného módu. Intenzita hry, se kterou hrála od stavu 1:2 v první sadě, jí přinesla navzdory snaze Italky 10 gamů v řadě a zasloužený triumf.

Důležitá čísla

4 (+1)

Ač je Šwiatekové teprve 23 let, vyhrála French Open už počtvrté (2020, 2022, 2023, 2024). Poslední hráčkou, která ji v Paříži dokázala porazit, je Maria Sakkariová, které se to podařilo ve čtvrtfinále ročníku 2021 a možná i díky tomuto unikátu nakonec slavila na Roland Garros své grandslamové vítězství Barbora Krejčíková. Šwiateková má na kontě už 5 grandslamů, ke čtyřem z Paříže je třeba připočíst i US Open z roku 2022.

21

Tolik zápasů v řadě dokázala Iga v Paříži vyhrát. Tři grandslamy po sobě dokázaly v novodobé "open éře" před ní získat na French Open jen Justine Heninová a Monika Selešová. V čele pořadí je ale Chris Evertová, která si po triumfench v letech 1974 a 1975 dala tři roky pauzu a pro další vítězství se vrátila v letech 1979 a 1980 a celkově posbírala sedm singlových trofejí z Paříže. Šwiateková se v dalším roce může americké tenisové legendě přiblížit. Dnes je její bilance v Paříži 35 vítězství proti dvěma prohrám.

11 695

Takový je aktuální bodový stav polské šampionky ve světovém žebříčku. Vládne mu naprosto suverénně a po pěti letošních triumfech v Kataru, Indian Wells, Madridu, Římě a nakonec v Paříži dosáhla svého bodového maxima. Další navýšení může přidat na trávě či na betonu – ve Wimbledonu bude obhajovat čtvrtfinále a na US Open "jen" čtvrté kolo. Více bodů měla naposledy v roce 2015 Serena Williamsová (12 721).

Trophy shoot time in Paris with Iga Swiatek after her fourth Roland Garros triumph. pic.twitter.com/QIDy4lzbKi — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) June 9, 2024

Pro mnohé to může být nudná suverenita jedné hráčky. Šwiateková ale vzhledem ke své dominanci zaslouží absolutní respekt. "Znamená to pro mě hodně. Ten turnaj byl neskutečný. Jsem na sebe opravdu hrdá, protože očekávání zvenčí byla vysoká. Jsem ráda, že jsem to zvládla," mluvila po své korunovaci.

Její čtvrtý titul v Paříži, ač je z hlediska historie ojedinělý, je zjevně jen zastavením na další cestě tenisovým životem. "Už jsem dosáhla na mnohem více, než jsem kdy čekala, když jsem si nastavovala své cíle. Dělám všechno krok za krokem a užívám si každý zápas a každý titul. Mým cílem je, stále se zlepšovat. A mám pocit, že nyní jsem lepší hráčkou než loni. Jsem na to hrdá," dodala Šwiateková.

Její vláda v dohledné době zřejmě jen tak neskončí, i když ta pro ni nejoblíbenější část sezony už skončila. Od šampionů se ale čekají další výzvy a tak je zřejmé, že polská světová jednička bude chtít přesvědčit tenisový svět, že dokáže hrát dobře i na trávě. Wimbledon, tradičně nejprestižnější akce tenisového roku, je totiž jejím nejhorším turnajem z podniků velké čtyřky – nikdy tam nepřešla přes čtvrtfinále.